Özalp Kaymakamı Çelik'ten "19 Eylül Gaziler Günü" mesajı - Son Dakika

Van'ın Özalp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulkadir Çelik, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kaymakam Çelik, mesajında, milli birlik ve beraberliğin teminatı kahraman gazilere devletin verdiği önemin ifadesi olarak, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 19 Eylül 1921'de Mustafa Kemal Atatürk'e 'gazi' unvanının verildiği günün yıl dönümünün kutlandığını hatırlattı.

Kahraman gazilere vefa duygularını ifade etmek için 19 Eylül'ün önemli bir fırsat olduğunu ifade eden Çelik, şunları kaydetti:

"Ülkemizin her karış toprağına kanlarını akıtarak tarihimize altın sayfalar yazdıran, vatanını ve kutsal saydığı değerleri korumak ve savunmak için en güç koşullar altında canlarını ortaya koymaktan çekinmeyen gazilerimiz, ülkemizin medarı iftiharı, vatanseverliğin ve kahramanlığın yaşayan abideleridir. Bizler, aziz şehitlerimiz ve gazilerimiz sayesinde tarih sahnesinde millet olarak varlığımızı sürdürüyor ve bu vatan toprakları üzerinde onlardan aldığımız güç ve ilhamla büyük ve güçlü Türkiye'yi imar ediyoruz."

Çelik, bu anlamlı günde, başta Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, aziz şehitleri ve ebediyete intikal eden gazileri rahmet ve şükranla anarak, "Hayatta olan gazilere ve değerli ailelerine minnet, sevgi ve saygılarımı sunuyorum." ifadesini kullandı.