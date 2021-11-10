Özalp'ta Göç İdaresi Müdürlüğü Muhtarlar Çalıştayı ve İstişare toplantısı - Son Dakika

Van İl Göç İdaresi Müdürlüğü, Özalp ilçesinde muhtarlar çalıştayı ve istişare toplantısı gerçekleştirdi.

Ağabey Özbey Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, Göç İdaresi İl Müdürlüğü tarafından geçici koruma kapsamındaki Suriyelilerin hak ve yükümlülükleri, doğru bilinen yanlışlar, uluslararası koruma ve ikamet hakkında bilgilendirme yapılarak köy ve mahalle muhtarlarının görüş ve talepleri değerlendirildi.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğünce hazırlanan videolar izletilerek akabinde muhtarlarla sosyal uyumda yaşanan sıkıntılar ve çözümleri üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.