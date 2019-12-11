Ozan Kabak, en değerli 10 futbolcu arasında - Son Dakika
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Ozan Kabak, en değerli 10 futbolcu arasında

6 saat önce

Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund'un genç yıldızı Jadon Sancho, 116 milyon Euro'luk değeriyle 2000 sonrası doğan oyuncular arasında 'En değerli' olurken, Schalke'de forma giyen milli stoper Ozan Kabak ise 30 milyon Euro'luk piyasa değeriyle 'En değerli 10 oyuncu' arasında...

Ozan Kabak, en değerli 10 futbolcu arasında, System.String[]

Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund'un genç yıldızı Jadon Sancho, 116 milyon Euro'luk değeriyle 2000 sonrası doğan oyuncular arasında 'En değerli' olurken, Schalke'de forma giyen milli stoper Ozan Kabak ise 30 milyon Euro'luk piyasa değeriyle 'En değerli 10 oyuncu' arasında Manchester City'nin İngiliz genç yıldızı Phil Foden'la yedinciliği paylaştı.

Futbolda da artık Z kuşağı dönemi başladı. 2000 sonrası doğan oyuncular artık dünya futbol piyasasında en çok talep gören isimler olurken, KPMG Football Benchmark ekibi, 2000 sonrası doğan en değerli 10 oyuncusunu inceledi. Araştırmaya göre; Borussia Dortmund'un İngiliz yıldızı Jadon Sancho, 116 milyon Euro'luk piyasa değeriyle zirvede yer alırken, Real Madrid'in Brezilyalı kanat oyuncusu Vinicius Junior, 67 milyon Euro'luk değeriyle ikinci sırada yer aldı. Real Madrid forması giyen bir diğer Brezilyalı genç yıldız Rodrygo ise 56 milyon Euro'yla üçüncü sırada bulunuyor.

MİLLİ OYUNCU OZAN KABAK 7'NCİ SIRADA

Yapılan araştırmaya göre, ilk 10 oyuncu arasında milli futbolcu Ozan Kabak'da yer alıyor. 2019 yılının Ocak ayında 11 milyon Euro karşılığında Galatasaray'dan Stuttgart'a giden, bu sezon başında da 15 milyon Euro bedelle Schalke'ye transfer olan milli stoper, 30 milyon Euro'luk piyasa değeriyle 'En değerli 10 oyuncu' arasında Manchester City'nin genç yeteneği Phil Foden'la yedinciliği paylaştı.

2000 sonrası doğan en değerli 10 oyuncu listesi şu şekilde:

Jadon Sancho (Borussia Dortmund) - 116 milyon Euro

Vinicius Junior (Real Madrid) - 67 milyon Euro

Rodrygo (Real Madrid) - 56 milyon Euro

Hudson-Odoi (Chelsea) - 53 milyon Euro

Moise Kean (Everton) - 38 milyon Euro

Ryan Sessegnon (Tottenham) - 35 milyon Euro

Ozan Kabak (Schalke 04) - 30 milyon Euro

Phil Foden (Manchester City) - 30 milyon Euro

Sandro Tonali (Brescia) - 27 milyon Euro

Max Aarons (Norwich City) - 26 milyon Euro


Borussia Dortmund, Ozan Kabak, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 11:09 Kaynak: DHA
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