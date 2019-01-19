Son Dakika Haberleri: Ozan Kabak'ın Bonservis Rekorunu Kırmasına Alpay Özalan'dan İlk Yorum Açıklaması

Ozan Kabak'ın Bonservis Rekorunu Kırmasına Alpay Özalan'dan İlk Yorum Açıklaması

7 dakika önce

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, Ozan Kabak'ın Galatasaray'dan Bundesliga ekibi Stuttgart'a transferiyle ilgili, "Ozan Kabak benim Aston Villa'ya transfer olduğum bonservis bedelinin rekorunu kırdı.

Ozan Kabak'ın Bonservis Rekorunu Kırmasına Alpay Özalan'dan İlk Yorum Açıklaması, System.String[]
AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, Ozan Kabak'ın Galatasaray'dan Bundesliga ekibi Stuttgart'a transferiyle ilgili, "Ozan Kabak benim Aston Villa'ya transfer olduğum bonservis bedelinin rekorunu kırdı. Bundan onur duydum. Bu transfer diğer sporcularımıza da ilham verecek niteliktedir" dedi.

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, Ozan Kabak'ın Galatasaray'dan Bundesliga ekibi VfB Stuttgart'a transferini yorumladı. Özalan, Ozan Kabak'ın Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Stuttgart'a transfer olmasının Türk sporunda güzel gelişmeler olduğunun göstergesi olduğuna vurgu yaptı.

"Bu transfer tüm sporcu kardeşlerime örnek olmasını temenni ediyorum"

Kendisinin 2000 yılında İngiliz ekibi Aston Villa'ya transfer olduğunu hatırlatan Özalan, Ozan Kabak'ın bu alandaki rekorunu kırarak 11 milyon Euro'ya transferinin gerçekleşmesinden büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Özalan, "Ozan Kabak kardeşim benim Aston Villa'ya transfer olduğum bonservis bedelinin rekorunu kırdı. Bundan onur duydum. Bu transfer diğer sporcularımıza da ilham verecek niteliktedir. Kendisini başarısından dolayı tebrik ediyorum. Diğer tüm sporcu kardeşlerimize de örnek olmasını temenni ediyorum. Sporda bir dünya markası olabileceğimizi her defasında vurguluyor ve bunun için de çaba sarf ediyoruz. Ülkemizde bütün spor branşlarında çok kıymetli sporcularımız var. Bu tarz başarıların her geçen gün artacağından eminiz. Türk sporunun gelişmesi, dünyada bir marka haline gelmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" şeklinde konuştu. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 05:46 Kaynak: İHA

Spor
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