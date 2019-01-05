Son Dakika Haberleri: Ozan Tufan, Alanyaspor'a İmza Attı

Ozan Tufan, Alanyaspor'a İmza Attı

59 dakika önce

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan'ı kiralık olarak transfer etti.

Ozan Tufan, Alanyaspor'a İmza Attı, System.String[]
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan'ı kiralık olarak transfer etti.

Ozan Tufan, Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde gerçekleştirilen törende Alanyaspor'a imza attı.

Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, törende yaptığı açıklamada, devre arasındaki ilk transferlerini gerçekleştirdiklerini söyledi.

Son haftalarda Ozan'ın transferde konuşulan bir isim olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, "Kariyeri belli. Alanyaspor'umuza çok şey katacak. Bu yüzden de transfer ettik. Taliplerinin olmasına rağmen bizi seçtiği için teşekkür ediyorum." dedi.

Ozan'ın sezon sonuna kadar Alanyaspor forması giyeceğini vurgulayan Çavuşoğlu, devre arası transferlerinin arkasının geleceğini belirtti.

Ozan: "Futbolu çok özledim"

Alanyaspor'da kiralık olarak forma giyecek Ozan Tufan ise transferinden dolayı mutlu olduğunu dile getirdi.

Alanyaspor'a transferi konusunda Hasan Çavuşoğlu ve teknik direktör Sergen Yalçın'a teşekkür eden Ozan, şunları kaydetti:

"Devre arasında, 5-6 aylık bir süreçte beni kendi aralarında görmek istedikleri için teşekkür ediyorum. Başkanımın ve hocamın beklentilerini fazlasıyla karşılayacağımı belirtmek istiyorum. Futbolu çok özlediğimi, uzun süredir oynamadığımı, futbola hasret olduğumu buradan duyurmak istiyorum. Kendimi bu süreçte psikolojik ve fiziksel olarak iyi hazırladığımı düşünüyorum. Bunu sahaya yansıtacağım ve bunun da Alanyaspor'a yansıyacağı düşüncesindeyim. En iyi yerlere geleceğime inanıyorum."

Alanyaspor taraftarlarına ilk mesajı, oynayacağı ilk maçta güzel bir şekilde vereceğini vurgulayan Ozan, "Gönlüm, içim rahat. Onlar da rahat olsunlar. İyi bir destekle güzel yerlere geleceğimizi düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Ozan Tufan, Alanyaspor'un alt sıralar değil üst sıralarda olması gerektiğini, elinden geleni yapacağını sözlerine ekledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 05:01 Kaynak: AA

Spor
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