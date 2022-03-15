Özbek ve Türk vatandaşları Kovid-19 aşı sertifikasıyla karşılıklı seyahat edebilecek - Son Dakika

Özbekistan ve Türkiye vatandaşlarının bugünden itibaren Kovid-19 ulusal aşı sertifikasıyla herhangi bir kısıtlamaya tabi olmadan, karşılıklı seyahat edebileceği bildirildi.

Özbekistan Sıhhi ve Epidemiyolojik Refah Servisinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye ile daha önce Kovid-19 ulusal aşı sertifikalarının karşılıklı tanınması konusunda varılan anlaşma, bugünden itibaren yürürlüğe girdi.

Buna göre, Özbekistan ve Türkiye'de ulusal mevzuatlara uygun olarak yetkili makamlar tarafından verilen, Kovid-19 virüsüne karşı aşılamayı teyit eden resmi sertifikalar karşılıklı tanınacak ve aşı sertifikası sahibi, taraf ülkeyi herhangi bir kısıtlamaya tabi olmadan seyahat edebilecek.

Aşı uygulamasının başlatıldığı 1 Nisan 2021'de bu yana 47,1 milyon doz aşının kullanıldığı Özbekistan'da, bugüne kadar aşılanması öngörülen nüfusun yüzde 73,7'sine aşı yapıldı. Ülkede Moderna, Pfizer/BioNTech, Vaxzevria, Rus üretimi Sputnik V, Çin'in Sinovac ve "ZF2001" aşıları kullanılıyor.