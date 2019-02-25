Son Dakika Haberleri: Özbekistan, 2030 Asya Oyunları Ev Sahipliği İçin Başvurdu

Özbekistan, 2030 Asya Oyunları Ev Sahipliği İçin Başvurdu

1 saat önce

Özbekistan, 2030 yılında düzenlenecek Asya Oyunları'nın ev sahipliği için adaylık başvurusu yaptı.

Özbekistan, 2030 Asya Oyunları Ev Sahipliği İçin Başvurdu, System.String[]
Özbekistan, 2030 yılında düzenlenecek Asya Oyunları'nın ev sahipliği için adaylık başvurusu yaptı.

Özbekistan Milli Olimpiyat Komitesinden yapılan açıklamaya göre, 2030'da düzenlenecek 21. Asya Oyunları'nın ev sahipliğine yönelik adaylık başvurusunda bulunuldu.

Asya Olimpiyat Konseyi (OCA) Başkanı Şeyh Ahmed Al-Fahad Al- Sabah'ın, beraberindeki heyetle temaslarda bulunmak üzere geldiği Taşkent'te, Özbekistan Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Umid Ahmadcanov ile toplantı yapıp, taraflar arasındaki iş birliği konularını ele aldığı aktarıldı.

Toplantıda, Özbekistan'ın 2030 yılında düzenlenecek Asya Oyunları'nın ev sahipliğine yönelik başvurusunun da ele alındığı ifade edildi.

Açıklamaya göre, OCA heyeti iki gün süresince Özbekistan'ın Asya Oyunları'na ev sahipliği yapma imkanlarını yerinde inceleyecek. Ülkedeki spor tesislerinde inceleme yapacak heyet, Özbek makamlarının oyunları gerçekleştirmeyi planladığı Taşkent ve Semerkant şehirlerini gözden geçirecek.

2030 Asya Oyunları ev sahipliği için Özbekistan'ın yanı sıra, Katar, Hindistan ve Filipinler de aday oldu.

Geçen yıl Endonezya'da düzenlenen Asya Oyunları, 2022'de Çin'de, 2026'da ise Japonya'da gerçekleştirilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 11:02 Kaynak: AA

Sabah, Taşkent, Özbekistan, Asya, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İznik'te Kuşların Yaşam Alanı Olan Sazlık, Cayır Cayır Yandı Beşiktaş - Fenerbahçe Maçının VAR Hakemi Cüneyt Çakır Oldu

Galatasaraylı Donk, Herkes Gole Sevinirken Kılını Bile Kıpırdatmadı NBA'de Knicks, 18 Maç Sonra Evinde Kazandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.2.2019 13:00:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Özbekistan, 2030 Asya Oyunları Ev Sahipliği İçin Başvurdu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]