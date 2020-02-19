Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Erdoğan ile ortak basın toplantısında konuştu: (2) - Son Dakika

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, "Kardeş halklarımızın kalkınması, barış ve refah tesisi yolundaki geleneksel dostluk, gelecek vadeden iş birliğini yeni aşamaya yükseltmek için tüm olanaklarımızı seferber etmeye hazırız." dedi.

Mirziyoyev, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüşmesinin ardından düzenledikleri ortak basın toplantısında konuştu.

Türkiye'ye davet edilmesi ve gösterilen misafirperverlik için Erdoğan'a teşekkürlerini ileten Mirziyoyev, İslam ve Türk bilginleri İmam Maturidi, İmam Tirmizi, Ali Kuşçu, Ali Şir Nevai'nin ülkesinden selam ve dualar getirdiğini söyledi.

Mirziyoyev, Cumhurbaşkanlığı kütüphanesinin resmi açılış törenine davet edilmesinin de Özbekistan halkına gösterilen saygının bir örneği olduğunu belirtti.

Siyasi, ticari, ekonomik, yatırım, ulaştırma, beşeri ve kültür alanlarına dair mevkidaşı ile açık, samimi ve kapsamlı müzakereler gerçekleştirdiğini anlatan Mirziyoyev, Özbekistan-Türkiye ilişkilerinin öncelikli yönlerinin geliştirilmesinin ele alındığını dile getirdi.

Mirziyoyev, iki ülkenin güncel, bölgesel ve uluslararası sorunlar karşısında uluslararası kuruluşlardaki yaklaşımlarının ortak olduğuna değinerek, ticari, ekonomik ve yatırım iş birliğine ivme kazandırılmasının öncelikli görev olduğunu söyledi. Mirziyoyev, "Mal mübadelesi hacminde 5 milyar doları yakalamak için tüm potansiyelin mevcut olduğunu ifade ettik ve 5 milyar doların sınır olmayacağına dair fikir mutabakatına vardık." dedi.

Afganistan'da barış ve istikrar konusu da görüşüldü

Gerçekleşen Yüksek Düzeyli Stratejik Ortaklık Konseyi toplantısının sonuçlarının, "henüz çalıştırılmamış büyük olanakların var olduğunu" gösterdiğini dile getiren Mirziyoyev, görüşmelerde sanayi, tarım, bilgi-iletişim, turizm, bilim, eğitim, sağlık, kültür ve spor alanlarında hazırlanan büyük programlar üzerinde durulduğunu söyledi.

Mirziyoyev, "Türk sermayesiyle ortak projelerin gerçekleştirilmesi konusu görüşmenin merkez konularından biri. Bu konuda Türkiye'nin önde gelen şirketleriyle 1 milyar dolardan fazla olan yeni projeler hazırlanıyor. Bu süreci her açıdan destekleme konusunda mutabık kaldık." diye konuştu.

Çağdaş tehditlerle mücadelede iki ülke iş birliğinin pekiştirilmesi gereğinin vurgulandığını belirten Mirziyoyev, "Keza biz, Afganistan'da barış ve istikrara ulaşılması konusunda, kapsamlı fikir teatisinde bulunduk." ifadesini kullandı. Konuk cumhurbaşkanı, bu ülkede önemli altyapı ve sosyal projelerin gerçekleştirilmesinin Türk-Özbek ortak çıkarlarına uyduğunu vurguladı.

"Toleranslı İslam"

Görüşmelerde, kültür, bilim, eğitim, sağlık ve spor alanlarında ortak iş birliği proje ve etkinliklerinin hayata geçirilmesinin önemine dikkati çekildiğini dile getiren Mirziyoyev, "Marifetli ve toleranslı İslam'ın teşvik edilmesi, onun gerçek beşeri mahiyetinin dünya topluluğuna iletilmesinde bakış açılarımız ortaktır." diye konuştu.

Mirziyoyev, yarın açılacak Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi ile Özbekistan Kütüphane Bilgi Merkezi arasında yakın iş birliğinin tesis edilmesinin karşılıklı bilim ve kültür alanındaki ortaklığın geliştirilmesinde önemli olduğunu söyledi.

Görüşmeler sonunda imzalanan ortak bildiri ve yol haritasında ikili iş birliğine dair yaklaşımların görülebileceğinin altını çizen Mirziyoyev, "Türkiye'nin uluslararası platformda saygı ve itibarı giderek artıyor. Kardeş halklarımızın kalkınması, barış ve refah tesisi yolundaki geleneksel dostluk, gelecek vadeden iş birliğini yeni aşamaya yükseltmek için tüm olanaklarımızı seferber etmeye hazırız. Erdoğan ile temaslarımız elbette iki halkın refahına hizmet edecektir." ifadelerini kullandı.

Türk halkına refah dileklerini sunan Mirziyoyev, konuşmasının sonunda Erdoğan'ı Yüksek Düzeyli Stratejik Ortaklık Konseyi olağan toplantısı için Özbekistan'a davet etti.

(Bitti)