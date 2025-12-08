Özbekistan'da af ilan edildi! 615 mahkum yararlanacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Özbekistan'da af ilan edildi! 615 mahkum yararlanacak

Özbekistan\'da af ilan edildi! 615 mahkum yararlanacak
08.12.2025 22:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, 8 Aralık Anayasa Bayramı dolayısıyla 615 mahkumun affedilmesine yönelik kararnameyi imzaladı. Af kapsamında 343 hükümlü tahliye edilirken, 272 kişinin cezası hafifletilecek veya süreleri kısaltılacak.

Özbekistan'da 8 Aralık Anayasa Bayramı dolayısıyla 615 mahkumun yararlandığı af ilan edildi. Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, anayasanın kabul edilişinin 33. yılı dolayısıyla "işledikleri suçtan pişman olan ve düzelme yoluna giren mahkumların" affedilmesine ilişkin kararnameyi imzaladı.

615 MAHKUM YARARLANACAK

Kararnameye göre 615 mahkumun yararlanacağı af çerçevesinde 123'ü şartlı olmak üzere 343 hükümlü tahliye edilecek, 272 kişinin ise cezaları hafifletilecek veya ceza süreleri kısaltılacak.

Affedilen hükümlüler arasında örgüt mensubu 9 kişi, 60 yaş üstü 23 kişi, 29 kadın ve 9 yabancı uyruklu bulunuyor.

Af kapsamındaki mahkumların topluma yeniden uyum sağlaması amacıyla ilgili bakanlıklar ve devlet kurumları görevlendirildi.

Özbekistan'da Cumhurbaşkanı tarafından, ulusal ve dini bayramlar dolayısıyla, "işledikleri suçtan pişman olan ve düzelme yoluna giren" mahkumlar için af ilan ediliyor.

Kaynak: AA

Özbekistan, Aralık, Mahkum, Mahkum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Özbekistan'da af ilan edildi! 615 mahkum yararlanacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Van’daki 4.6’lık depremin ardından bir korkutan sarsıntı da Antalya’da Van'daki 4.6'lık depremin ardından bir korkutan sarsıntı da Antalya'da
Korkulan oldu Hastalığın yayıldığı şehrimizde 11 mahalle karantina altına alındı Korkulan oldu! Hastalığın yayıldığı şehrimizde 11 mahalle karantina altına alındı
Trafikte 10 dakika kalana devlet otoyol geçiş ücretini geri ödeyecek Trafikte 10 dakika kalana devlet otoyol geçiş ücretini geri ödeyecek
Milyoner’e damga vuran Türkiye sorusu: Üzgünüm ama seyirciye güvenmiyorum Milyoner'e damga vuran Türkiye sorusu: Üzgünüm ama seyirciye güvenmiyorum
Spikerlerin gözaltına alınmasının perde arkası İşte fitili ateşleyen isim Spikerlerin gözaltına alınmasının perde arkası! İşte fitili ateşleyen isim
Dikkat, sadece günler kaldı Bunu yapmayan 3 kat fazla para ödeyecek Dikkat, sadece günler kaldı! Bunu yapmayan 3 kat fazla para ödeyecek

00:15
Yıldız Asyalı kocasından şiddet gördüğünü açıkladı
Yıldız Asyalı kocasından şiddet gördüğünü açıkladı
23:33
Bahis soruşturmasında Mert Hakan Yandaş, Metehan Baltacı ve Murat Sancak tutuklandı
Bahis soruşturmasında Mert Hakan Yandaş, Metehan Baltacı ve Murat Sancak tutuklandı
23:18
Zeynep Bastık, video yayılınca açıklama yaptı: Kendisi babam değil
Zeynep Bastık, video yayılınca açıklama yaptı: Kendisi babam değil
22:56
Zorbay Küçük’ün de aralarında olduğu 19 kişi adli kontrolle serbest
Zorbay Küçük'ün de aralarında olduğu 19 kişi adli kontrolle serbest
22:39
DEM’li Bakırhan’dan kendisini alkışlayan Bahçeli’ye “çay“ daveti
DEM'li Bakırhan'dan kendisini alkışlayan Bahçeli'ye "çay" daveti
22:24
Armut’a erişim engeli getirildi
Armut'a erişim engeli getirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2025 02:07:50. #7.13#
SON DAKİKA: Özbekistan'da af ilan edildi! 615 mahkum yararlanacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.