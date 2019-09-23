Son Dakika Haberleri: Özbekistan'da Hector Cuper ile yollar ayrıldı
Son Dakika Spor Haber

Özbekistan'da Hector Cuper ile yollar ayrıldı

1 saat önce

2022 FIFA Dünya Kupası Asya Elemeleri'nde oynadığı son maçta deplasmanda Filistin'e 2-0 yenilen Özbekistan Milli Takımı'nda Arjantinli teknik adam Hector Cuper ile yollar ayrıldı.

Özbekistan'da Hector Cuper ile yollar ayrıldı, System.String[]

2022 FIFA Dünya Kupası Asya Elemeleri'nde oynadığı son maçta deplasmanda Filistin'e 2-0 yenilen Özbekistan Milli Takımı'nda Arjantinli teknik adam Hector Cuper ile yollar ayrıldı.

Özbekistan Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bir yıldır milli takımı çalıştıran Cuper'in sözleşmesi karşılıklı feshedildi.

Açıklamada, sözleşmenin fesih nedenleri hakkında bilgi verilmedi.

2022 FIFA Dünya Kupası'na katılmayı hedefleyen Özbekistan'da geçen yıl ağustos ayında Hector Cuper ile 3+1 yıllık sözleşme imzalanmıştı.

Özbekistan, elemelerde oynadığı son maçta 5 Eylül'de deplasmanda Filistin'e 2-0 yenilmişti.

Hector Cuper, Özbekistan, Filistin, Spor

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 05:28 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Guardiola, Çağlar Söyüncü'yü takibe aldı
Yılmaz Vural'dan Fikret Orman'a transfer telefonu TEKNOFEST İstanbul'u 1 milyon 720 bin kişi ziyaret etti Anadolu Efes'in yıldızı Larkin, milli takım forması giydi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.9.2019 19:12:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Özbekistan'da Hector Cuper ile yollar ayrıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]