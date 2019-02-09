Son Dakika Haberleri: Özbekistan'da Şair Ali Şir Nevai Konferansı

Özbekistan'da Şair Ali Şir Nevai Konferansı

26 dakika önce

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te Özbek şair Ali Şir Nevai'nin doğumunun 578. yılı dolayısıyla uluslararası konferans düzenlendi.

Özbekistan'da Şair Ali Şir Nevai Konferansı, System.String[]
Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te Özbek şair Ali Şir Nevai'nin doğumunun 578. yılı dolayısıyla uluslararası konferans düzenlendi.

Ali Şir Nevai Taşkent Devlet Özbek Dili ve Edebiyatı Üniversitesinde düzenlenen konferansa, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 10'dan fazla ülkeden çok sayıda bilim insanı ve uzman katıldı.

Konferansın açılışında konuşan Özbek Dili ve Edebiyatı Üniversitesi Rektörü Suhrat Siraciddinov, Nevai'nin kendi döneminde Çağatay Türkçesinin daha da gelişmesi için büyük katkı sağladığını vurguladı.

Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Mehmet Süreyya Er, Nevai'nin yetiştiği ülkede büyükelçi olarak görev yapmasının gurur verici olduğunu belirterek Türk kültürünün temellerinin atıldığı bu toprakların insanlığa çok sayıda düşünür ve bilim insanı verdiğini ifade etti. Er, günümüzdeki Özbekçenin yazı dilinin Nevai'nin geliştirdiği Çağatayca üzerine kurulduğunu anımsatarak Nevai'nin yazdığı eserlerle Çağataycanın gelişmesine büyük bir katkı sağladığını aktardı.

Nevai'nin yazdığı eserlerin sadece Türk dünyası için değil, tüm insanlık için büyük önem taşıdığını dile getiren Er, Nevai'nin tüm insanlığa ışık saçan bir güneş olduğunu söyledi.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdulvahap Kara ise Nevai'nin yaklaşık 600 yıl önce yazdığı eserlerin etkisi ve öneminin günümüze kadar kaybolmadığına işaret ederek o dönemde şairlerin eserlerini Farsça yazmasından dolayı Türkçenin tehlikede olduğunu, Nevai'nin de yazdığı eserlerle bunu önlediğini ve Türkçenin önemli bir dil olduğunu ortaya koyduğunu vurguladı.

Daha sonra Büyükelçi Er, İngiltere'nin Taşkent Büyükelçisi Christopher Allan ve Azerbaycan Kültür Merkezi Başkanı Samir Abbasov, bu ülkelerdeki kütüphanelerde bulunan Nevai eserlerinin dijital ortama dönüştürülmüş nüshalarını Özbek tarafına hediye etti.

Ali Şir Nevai

Yazdığı eserlerde 26 binden fazla tekrarlanmayan kelime kullanmasından dolayı Çağatay Türk edebiyatının Shakespeare'i olarak nitelendirilen Ali Şir Nevai, 9 Şubat 1441 tarihinde Afganistan'ın batısındaki Herat kentinde doğdu. Horasan ve Semerkant'ta eğitim gören Nevai, Timurlu Sultan Hüseyin Baykara döneminde vezirlik yaptı.

Devlet işlerinde aktif görev alan Nevai, o dönemde kendi imkanlarıyla 40 kervansaray, 17 cami, 10 büyük konak, 9 hamam, 9 köprü ve 20 havuz yaptırdı. Nevai'nin Çağatay Türkçesinin yanı sıra kısmen Farsça da kaleme aldığı yüzlerce gazelinin yer aldığı 30'dan fazla eseri ile Nesaim-ül Mehabbet ve Muhakemet-ül Lügateyn gibi tasavvuf alanında yazılı eserleri bulunuyor.

Nevai, 1501 yılında doğduğu şehir Herat'ta vefat etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 05:43 Kaynak: AA

Taşkent, Özbekistan, Ali Şir Nevai, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Erdoğan, Kartal'da Çöken Bina ile İlgili Net Konuştu: Artık Sabrımız Kalmadı Erdoğan'ın Müjdesini Verdiği Tanzim Satış İçin Çadırlar Kurulmaya Başlandı

Eşi ile Sevgilisi Tarafından Öldürülen Tamircinin Cesedinin Çamaşır Suyuyla Yıkandığı Ortaya Çıktı Erdoğan'ın Katıldığı Cenazede Dikkat Çeken Anlar
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.2.2019 18:09:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Özbekistan'da Şair Ali Şir Nevai Konferansı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]