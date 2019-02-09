Son Dakika Haberleri: Özbekistan'da Türk Dili ve Kültürü Merkezi Açıldı

Özbekistan'da Türk Dili ve Kültürü Merkezi Açıldı

1 saat önce

Özbekistan'daki Alişir Nevai Özbek Dili ve Edebiyatı Üniversitesinde Türkiye'nin Taşkent Büyükelçiliği tarafından donatılan Türk Dili ve Kültürü Merkezi açıldı.

Özbekistan'da Türk Dili ve Kültürü Merkezi Açıldı, System.String[]
Özbekistan'daki Alişir Nevai Özbek Dili ve Edebiyatı Üniversitesinde Türkiye'nin Taşkent Büyükelçiliği tarafından donatılan Türk Dili ve Kültürü Merkezi açıldı.

Taşkent Büyükelçisi Mehmet Süreyya Er, TİKA Taşkent Program Koordinatörü Ali İhsan Çağlar, büyükelçilik mensupları, üniversite öğrencileri ve öğretim görevlileri ile çok sayıda davetlinin katıldığı törende, Taşkent Büyükelçiliği tarafından mobilya ve diğer cihazlarla donatılan merkezin kurdelesini Büyükelçi Er ile Özbek Dili ve Edebiyatı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şuhrat Siraciddinov kesti.


Açılışta konuşma yapan Siraciddinov, son dönemde en üst düzeye ulaşan Özbekistan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin yeni döneme girdiğini vurgulayarak, amaçlarının iki ülke üniversiteleri ve bilim adamları arasındaki ilişkilerin de gelişmesine katkı sağlamak olduğunu belirtti.


Bir süre iki ülke arasında soğuk dönemin yaşandığını ve bu dönemde iki ülke üniversiteleri ve bilim adamları arasındaki ilişkilerde de kopukluğun meydana geldiğini hatırlatan Siraciddinov, üniversitede Türk Dili ve Kültürü Merkezini kurarak artık bu kopukluğu gidermek ve iki ülke bilim adamları arasında adeta bir köprü kurmak istediklerini vurguladı.


Üniversitelerine Türk öğretmenleri davet etmek ve bilimsel alanlarda iş birliği yapmak istediklerini ifade eden Siraciddinov, bilimsel alanda her iki ülkenin birbirinden öğrenebileceği çok şey olduğunu, artık her iki ülke bilim adamlarının birlikte çalışmaları ve ortak proje üretmeleri gerektiğini belirtti.


Merkezin donatılmasından dolayı Türk tarafına teşekkür eden Siraciddinov, "Bu merkez, bu tür çalışmalar için sağlam bir altyapı olacaktır. Her zaman Türk bilim adamı ve öğretmenlerini burada görmek isteriz. Burası Türkiye'nin bir parçası olacaktır." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 03:36 Kaynak: AA

Taşkent, Özbekistan, Güncel
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