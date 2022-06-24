Özbekistan, Uluslararası Türk Akademisine gözlemci üye oldu - Son Dakika
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Özbekistan, Uluslararası Türk Akademisine gözlemci üye oldu

24.06.2022 16:13
Özbekistan, Uluslararası Türk Akademisine gözlemci üye oldu

Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye'nin üyeliğinde kurulan Uluslararası Türk Akademisine gözlemci statüsüyle Özbekistan da dahil oldu.

Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye'nin üyeliğinde kurulan Uluslararası Türk Akademisine gözlemci statüsüyle Özbekistan da dahil oldu.

Merkezi Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da bulunan Uluslararası Türk Akademisinin binası önünde Özbekistan bayrağını göndere çekme töreni düzenlendi.

Akademiye üye ülkelerin eğitim bakanları ile büyükelçilerinin yer aldığı törenle Özbekistan, Uluslararası Türk Akademisinin gözlemci üyesi oldu.

Böylece Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye'nin üyeliğinde kurulan Uluslararası Türk Akademisine Macaristan'dan sonra Özbekistan da gözlemci statüsüyle dahil oldu.

Özbekistan'ın Nur Sultan Büyükelçisi Saidikram Niyazhocayev, tören sonrası AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl kasımda ülkesinin Türk Devletleri Teşkilatına üye olarak katıldığını anımsatarak, "Bu yıl Özbekistan ilk kez Türk Devletleri Teşkilatının Devlet Başkanları Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak." dedi.

Niyazhocayev, TÜRKPA'da da gözlemci statüsüyle yer aldıklarını belirterek, "Şu an itibarıyla Uluslararası Türk Akademisine de gözlemci olarak katıldık. Bu Özbekistan'ın Türk Devletleri ile entegrasyon çalışmalarında aktif olarak yer aldığını gösteriyor." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Özbekistan, Uluslararası Türk Akademisine gözlemci üye oldu - Son Dakika

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