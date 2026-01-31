Özbelsan Sivasspor Pendikspor Maçına Hazır

Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında yarın sahasında oynayacağı Pendikspor maçının hazırlıklarını tamamladı.
Kulüp tesislerinde Yardımcı Antrenör Evren Otyakmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Kırmızı-beyazlı ekip, idmanın devamında pas ve top koruma çalışmaları yaptı. Antrenman, duran top organizasyonlarıyla sona erdi. - SİVAS
