Özcan Deniz adliye çıkışında konuştu! "Metres" sözünün perde arkasını anlattı - Son Dakika
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Özcan Deniz adliye çıkışında konuştu! "Metres" sözünün perde arkasını anlattı

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Aile üyeleri arasındaki gerilim mahkemeye taşınan Özcan Deniz, kız kardeşi Sibel Deniz Semerci'nin yargılandığı davada tanık olarak ifade verdi. Adliye çıkışında konuşan Deniz, kardeşinin “metres” ve “sizi yakarım” sözlerinin ailesini korumak amacıyla söylendiğini savundu.

Aile üyeleri arasındaki gerilim uzun süredir kamuoyuna yansıyan Özcan Deniz, bu kez kız kardeşi Sibel Deniz Semerci'nin yargılandığı hakaret davası nedeniyle Aydın Adliyesi'ne geldi. Davada tanık olarak ifade veren ünlü sanatçı, duruşmanın ardından yaptığı açıklamada kardeşinin kullandığı “metres” ve “sizi yakarım” ifadelerinin hangi olayların ardından söylendiğini anlattı.

KARDEŞİNE DESTEK İÇİN ADLİYEYE GELDİ

Sibel Deniz Semerci'nin, kardeşleri Ercan Deniz ve Yurda Deniz'e yönelik sözleri yargıya taşındı. Özcan Deniz de kız kardeşine destek olmak ve tanık sıfatıyla ifade vermek üzere Aydın Adliyesi'ne geldi.

Duruşmanın ardından konuşan Deniz, Sibel Deniz Semerci'nin suçlu olmadığını savunarak, kardeşinin söylediği sözlerin ailesini koruma amacı taşıdığını ileri sürdü.

Özcan Deniz adliye çıkışında konuştu!

"ETTİĞİ ŞEY HAKARET DE DEĞİL"

Özcan Deniz, kardeşinin “metres” ifadesi nedeniyle hakaret suçlamasıyla yargılandığını belirterek şunları söyledi: “Kız kardeşim Sibel'in suçu yok. Karşı taraf suçlu ama işte bazen böyle kitapta yazan olmadığı için kız kardeşim Sibel şu an burada hakaretten yargılandı. Ettiği şey hakaret de değil. 'Metres' demiş.”

Özcan Deniz adliye çıkışında konuştu!

"SÖYLEDİKLERİ O AN KORUMA AMAÇLIYDI"

Deniz, kardeşinin annesi ile küçük kız kardeşi Melek'i korumaya çalıştığını savundu. Sibel Deniz Semerci'nin “Bir daha bunları yaparsanız sizi yakarım” şeklindeki sözlerine de değinen sanatçı, bunun gerçek bir eylem tehdidi olmadığını ileri sürdü.

Kardeşinin kendi halinde bir yaşam sürdüğünü söyleyen Deniz, annesine yönelik “zulüm” olarak nitelendirdiği davranışlara Sibel'in müdahale ettiğini belirtti.

DURUŞMAYA TANIK OLARAK KATILDI

Özcan Deniz, söz konusu ifadelerin küçük kız kardeşini koruma amacıyla söylendiğini savunarak kendisinin de Sibel Deniz Semerci'ye destek olmak için duruşmaya tanık olarak katıldığını ifade etti.

Deniz SemerciÖzcan DenizMahkemeMagazinSon Dakika

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