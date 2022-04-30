Özçelik-İş Sendikasından THY Yönetim Kurulu Başkanı Bolat'a ziyaret - Son Dakika
Üye Girişi

Özçelik-İş Sendikasından THY Yönetim Kurulu Başkanı Bolat'a ziyaret

30.04.2022 19:15
Özçelik-İş Sendikasından THY Yönetim Kurulu Başkanı Bolat'a ziyaret

Özçelik-İş Sendikası genel başkan yardımcıları Recep Akyel ve Ferhan Öner, Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat'ı ziyaret etti.

Özçelik-İş Sendikası genel başkan yardımcıları Recep Akyel ve Ferhan Öner, Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat'ı ziyaret etti.

Sendikanın Karabük Şubesinden yapılan açıklamaya göre, ziyarette sendika ile ilgili istişarelerde bulunuldu.

Ziyarette, Özçelik-İş Sendikası İstanbul Avrupa Havacılık Şube Başkanı Hakan Kamaş ve Özçelik-İş Sendikası İstanbul Anadolu Havacılık Şube Başkanı Okan Ödemiş de yer aldı.

YORUMLAR
500
Siirt Belediye-İş: 'Özgürlüklerin Sınırının Siyasal İktidarlar Tarafından Çizilmediği Bir Ülkede Yaşamak İstiyoruz' Siirt Belediye-İş: 'Özgürlüklerin Sınırının Siyasal İktidarlar Tarafından Çizilmediği Bir Ülkede Yaşamak İstiyoruz' Eczacıbaşı Dynavit, play-off etabında avantajı kaptı Eczacıbaşı Dynavit, play-off etabında avantajı kaptı

Türk Hava Yolları, Ahmet Bolat, Sendika, İcra, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Özçelik-İş Sendikasından THY Yönetim Kurulu Başkanı Bolat'a ziyaret - Son Dakika


Son Dakika
18:57 Burak Elmas basın toplantısında Fatih Terim'e çağrıda bulundu
18:46 Kadın masör, para karşılığında müşterisiyle cinsel ilişkiye girerken patronuna yakalandı
18:32 Burak Elmas Galatasaray'ın seçim tarihini canlı yayında açıkladı!
18:31 Ali Babacan'dan muhalefetin Cumhurbaşkanı adayıyla ilgili sürpriz çıkış!
18:19 Konyaspor, Fatih Karagümrük'e 2-1 mağlup oldu! Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi yolunda rahat bir nefes aldı
18:05 Trabzonsporlular kutlamalara başladı! Eşini hastanede bırakıp gelen taraftarın sözleri gündem oldu
17:57 Bakan Soylu'dan İmamoğlu'na tepki: Teröristin de ona yataklık yapanın da peşindeyiz
17:29 ABD'de kıyamet alameti olarak görülen sakallı kurbağa panik yarattı
17:25 Dünya futbolunun en önemli menajerlerinden Mino Raiola yaşamını yitirdi
17:04 Yusuf Yazıcı, Rusya'dan paylaşım yaptı! Trabzon'da yer yerinden oynadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2022 19:22:45. #1.13#
SON DAKİKA: Özçelik-İş Sendikasından THY Yönetim Kurulu Başkanı Bolat'a ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement