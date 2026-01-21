Özdağ: Türkiye Fakirleşiyor, İttifak Gerekiyor

(ANKARA)- Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Bugün milli birliğimizi en fazla zedeleyen hususların başında hiç şüphesiz iktidarın muhalefete karşı uyguladığı düşman ceza hukuku uygulamaları gelmektedir" dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partisinin İstanbul Gaziosmanpaşa'da düzenlediği kahvaltı sonrasında açıklamalarda bulundu.

İstanbul'un sorunlarına değinen Özdağ, "İstanbul ne yazık ki teknolojinin değil, organize suç örgütlerinin, uyuşturucunun ve sanal kumarın başkenti. Bu şehirde arkadaşlar binin üzerinde 15-25 yaş arasında, 10 bin lirayla 50 bin lira arasında bir ücret karşılığı adam vuran çeteler var. Uyuşturucu bağımlısı, müptela, tetikçi, motosikletle bu şehirde fink atıyorlar, esnafı haraca bağlayan organize suç örgütleri var ve mevcut yasalarla, polisiye tedbirlerle bunlarla başa çıkmak ne yazık ki mümkün değil. Ama sadece Türkiye'den organize suç örgütlerinin mi? Hayır, önce kara parayı getiren, arkasından o kara paranın sahiplerini de getiren bir sistem var. Uluslararası mafyanın adeta başkenti durumuna dönüşmüş" dedi.

Özdağ, yaşanan ekonomik sıkıntılara ilişkin de şunları kaydetti:

"Bir ülke ekonomisi ne kadar büyük bir buhrana girerse o ülkede kara para, kirli para, pis para o kadar ön plana çıkıyor ve o kadar etkin oluyor. Türkiye'de de ekonomik buhran 9. yılına girerken başkanlık sistemine geçiş sonrasında yaşanan bir başka gelişme de işte bu kara para ekonomisinin güçlenmesi oluyor. ve bu 9 seneden beri devam eden ekonomik buhran sırasında değerli arkadaşlar, çok küçük bir azınlık aşırı zenginleşirken orta sınıf ortadan kayboluyor ve halkın geniş katmanları milli gelirden aldığı pay azalarak fakirleşiyorlar. Evet, Türkiye fakirleşiyor."

"Türk halkı bu tuzağa düşmeyecek ve sandıkta bu yaşananların hesabını oylarıyla soracak"

Özdağ, 2027 yılında erken seçim olacağını öne sürerek şöyle konuştu:

"İktidarın yapmak istediği şey şudur: 2026 yılı 2025 yılından ekonomik olarak çok daha zor geçecek. Türk halkı fakirleşmeye devam edecek ve 2027 başında da iktidar seçim yılı olduğu için kazanmak amacıyla asgari ücrete de emekli maaşlarına da her şeye yüzde 200 zam yapacak. 6-7 ay. Tek planları bu. Yüzde 200 zam yapıp seçimi kazanma stratejisi. Sonra? Sonra gerisi yine felaket. Son seçimden sonra olduğu gibi. Ancak bu sefer Türk halkı bu tuzağa düşmeyecek ve sandıkta bu yaşananların hesabını oylarıyla soracak. Türk halkı demokrasiye inanır, demokrasinin arkasındadır, o sandık gelecek ve bu seçimler gerçekleşecek. Biz de Zafer Partisi olarak bütün kadrolarımızla devlet yönetimini devralmaya hazırlanıyoruz. Biliyoruz ki bundan sonra Türkiye'yi yönetecek iktidarda Zafer Partisi, en önemli paydaşlardan birisi olacak."

Özdağ, partisinin projelerini hatırlatarak, "Zafer Partisi kadrolarını bugün olduğu gibi sahada, televizyonlarda ve sosyal medyada diğer projelerimizle de göreceksiniz. Tabii yapacak işlerimizin başında muhakkak ki ilk gün birinci kararname 13 milyon sığınmacı ve kaçak vatandaşlarına dönüyor olacak" dedi.

"Sürecin gelişmesi içerisinde bir ittifak yapısı içerisinde yer alacağız"

Bir basın mensubunun, "Gelecek seçime ittifakla mı gireceksiniz" sorusuna Özdağ, şu yanıtı verdi:

"Bakın bu seçimlerin karakteri ittifakları gerektiriyor. Biz de muhakkak sürecin gelişmesi içerisinde bir ittifak yapısı içerisinde yer alacağız. Durum böyle. Bunun için de uygun zaman gelince görüşmelerimiz olacaktır ama bugün gündemimizde bu yok. Zaten ittifakla girmeyen parti var mı? Yok. Ama inşallah Rabbim bize ittifaksız girecek kadar güçlü olmayı önümüzdeki çalışmalar neticesinde nasip ederse ve tek başımıza yüzde 51'i aşacağımızı düşünürsek, o zaman ittifaksız da gireriz."

Özdağ, "Deprem ile ilgili finansman yok sorununu siz nasıl çözeceksiniz" sorusunu şöyle yanıtladı:

"Finansman var, Türkiye zengin bir ülke. Eğer AVM'lere ve rezidanslara ayırmazsanız paraları, fabrikalara ve insani yaşayacak konutlara, bunu yaparken de sanayiyi yeniden yapılandırıp, bütün sanayiyi Marmara Bölgesinde değil, bütün Türkiye'de yurt satına yayarsanız, 4 milyon İstanbul'da, 13 milyon Türkiye'nin değişik yerlerindeki yabancıları vatandaşlarına geri yollarsanız, Türkiye'nin konut ihtiyacının daha sağlıklı değerlendirilebileceği bir ortam ortaya çıkar."

"Bu siyasetimize uzattığımız ele el uzatılırsa, uzatılan eli biz sıkmaya hazırız"

Özdağ'ın "Kendisini Türk milliyetçisi olarak tanımlayan partileri ittifak konusunda daha öncelikli görüyor musunuz" sorusunu şu şekilde yanıtladı:

"Öyle günlerden geçiyoruz ki, sınırımızda bir güruh Türk bayrağını gönderden indirme cüretinde bulunuyor. Cumhuriyetimizin kurucu önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. Bu coğrafyada başka kurucu önderden bahsetmek mümkün değilken, bir terörist başına kurucu önder diyenler, Öcalan'la kol kola girerken, Türk milletinin varlığı, refahı ve güvenliği için mücadele eden vatanseverlerin birbirlerinden uzak durması mümkün olmamalıdır diye düşünüyoruz ve biz ilk günden beri bu çizgide siyaset yapıyoruz. Eğer bu siyasetimize uzattığımız ele el uzatılırsa, uzatılan eli biz sıkmaya hazırız."

Özdağ, "'Önümüzdeki süreçte yapay zekayla birlikte dünyadaki ekonomik model değişecek, bu anlamda partinizin ekonomi politikaları nasıl olacak" sorusuna verdiği yanıt ise şöyle:

"Selçuk Geçer'i tanırsınız muhtemelen. Partimizle birlikte çalışıyoruz kendisiyle. Onunla Zafer Partisi'nin ekonomik programı üzerine ve mevcut ekonomik durum üzerine bir program yaptık. Önümüzdeki bir iki gün içerisinde yayınlanacak. Evet haklısınız. Dünya yapay zeka merkezli bir yeni sanayi devrimine doğru ilerliyor. Bazı meslekler gereksiz hale gelecek. Çalışma prosedürleri yeniden tanımlanacak. Bunlar olurken biz Türkiye'de incir kabuğunu doldurmayacak şeylerle tartışıyoruz. Adeta geleceği çocuklarımız adına kaçırıyoruz. Bunları yapabilmek için, geleceği planlayabilmek için Çin devlet kapitalizminin inanılmaz bir hızla yükseldiği bir dönemde Türk ekonomisinin tamamen yutulmasını, Türk sanayisinin tamamen tahrip olmasını engellemek için planlı kalkınmaya geri dönmek, devlet planlama teşkilatını açmak, 5 yıllık ve 15 yıllık planlı kalkınmayla Türkiye'nin hangi sektörlerde ekonomik gelişmeyi sağlamasının kararını vermek ve devlet kaynaklarını anlamlı ve doğru şekilde kullanarak Türk sanayini ayağa kaldırmak zorundayız. Eğitimi buna göre yeniden yapılandırmalı, siyaseti ve ekonomi politikalarını günlük keyfi kararlar almaktan ve rant üzerinden büyüme stratejisinden yüksek teknoloji ile büyümeye, ithalatla büyümekten ihracatla büyüme stratejisine dönmek durumundayız.

Bugün buraya yapılacak çerçevede yapılacak açıklama bununla sınırlı ama Zafer Partisi'nin daha fazla ekonomi projelerini anlattığını sizler de görüyorsunuz. Çünkü bir ülkenin varlığını sürdürebilmesi her şeyden önce güçlü bir ekonomik, teknolojik altyapı oluşturmasına ve bu altyapıyı geliştirmesine bağlı. Aksi takdirde Afrikalıların 19. Yüzyılda 16.-17. Yüzyılda beyaz insan karşısında düşmüş olduğu duruma düşeriz. Aksi takdirde İsrail savaş uçaklarının havadan bombaladığı Gazzelilerin durumuna düşeriz kendisini savunamadan ölen. Çünkü son Gazze soykırımı göstermiştir ki Batı'nın insani ve ahlaki seviyesi Roma'da gladyatörlere öldürme emrini veren Romalılardan bu yana hiç değişmemiştir ve güç belirleyicidir. İstiklal Marşı'mızda ifade edilen tek dişi kalmış canavar, hala varlığını sürdürmektedir. Ona fırsat vermeyecek bir ekonomik büyümeyi ve milli birliği ayakta tutmayı tesis etmeliyiz.

Ama bugün milli birliğimizi en fazla zedeleyen hususların başında hiç şüphesiz iktidarın muhalefete karşı uyguladığı düşman ceza hukuku uygulamaları gelmektedir."