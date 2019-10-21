Son Dakika Haberleri: Özdemir: "Havza Cumhuriyet tarihinde önemli bir yere sahip"
Son Dakika Güncel Özdemir: 'Havza Cumhuriyet tarihinde önemli bir yere sahip'

Özdemir: "Havza Cumhuriyet tarihinde önemli bir yere sahip"

1 saat önce

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Havza'nın Cumhuriyet tarihinde önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Özdemir:

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Havza'nın Cumhuriyet tarihinde önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.


Esenyurt il Dernekler Birliği Platformu Başkanı ve üyeleri Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir'i ziyaret ettiler. Özdemir, konuklarına Havza hakkında bilgiler vererek, "Havza termali, tarihi ve coğrafi konu ile önemli bir ilçe. Gazi Mustafa Atatürk'ün Kurtuluş Mücadelesi'ni başlattığı ilçemiz Cumhuriyet tarihinde önemli bir yere sahip. Bizler de Kurtuluş Mücadelesi'nin 100. yılında Havza OSB'de beş adet fabrikanın temelini atarak ekonomik savaşa katkı verdik. Siz değerli sivil toplum kuruluşlarımızın aracılığı ile yatırımcılarımızı ilçemize davet ediyoruz" dedi.


Esenyurt il Dernekler Birliği Platformu Başkanı Bahri Gökmen ise platformun 43 derneğin oluştuğunu ve Milli Mücadele'nin 100. yılı münasebeti üç günlük Samsun turu düzenlediklerini belirterek, "Memleketim olan Samsun'un kültürünü, tarihini, örf ve adetlerini anlatmak güzelliklerini tanıtmak amacı ile birliktelik ve kardeşliğimizi pekiştirmek için Samsun'a dernek başkanlarımızla çıkarma yaptık. Gezimiz dolu dolu geçti. Sizlere misafirperverliğiniz den ötürü teşekkür ederim" diye konuştu.


Konuşmanın sonunda Gökmen, Başkan Özdemir'e ziyaretin anısına plaket takdim etti. - SAMSUN

Sebahattin Özdemir, Samsun, Havza, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 04:52 Kaynak: İHA
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