AK Parti İl Başkanı Özdemir: İBB, mezarlıkları imara açtı

16.01.2026 16:39
AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, İBB'nin mezarlıkları imara açtığını iddia etti. Özdemir, "Avcılar'da 65 dönüm demiştik ama sonraki araştırmalarımızda gördük ki başkaca parsellerin de birleştirilmesiyle imara açılan mezarlık alanı yaklaşık 180 dönüm. Mali değeri ise 30 milyar lira. Bu kadar büyük bir rantın bir şahsın arazisi üzerinde nasıl imara açıldığının kararını sizlerle paylaşmış olacağız." ifadelerini kullandı.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) mezarlıkları imara açtığını iddia ederek, " Avcılar'da 65 dönüm demiştik ama sonraki araştırmalarımızda gördük ki başkaca parsellerin de birleştirilmesiyle imara açılan mezarlık alanı yaklaşık 180 dönüm. Mali değeri ise 30 milyar lira. Bu kadar büyük bir rantın bir şahsın arazisi üzerinde nasıl imara açıldığının kararını sizlerle paylaşmış olacağız." dedi.

AK PARTİLİ ÖZDEMİR'DEN "MEZARLIKLAR İMARA AÇILDI" İDDİASI

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenledi. "Her mahallesi ile İstanbul" konseptinin kış dönemi saha çalışmaları dolayısıyla bir arada olduklarını belirten Özdemir, 150 bin yeni üyeyle AK Parti İstanbul ailesini daha da büyütmüş olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Çarşı pazar ziyaretleri, esnaf ve vatandaş buluşmalarıyla çalışmalarına var güçleriyle devam ettiklerini aktaran Özdemir, sivil toplum kuruluşları ve spor kulüpleriyle yapmış oldukları çalışmaların 2025 yılının en önemli etkinlikleri olduğunu dile getirdi.

Özdemir, 2026'da da bu çalışmaları büyüterek yollarına devam edeceklerini, 2026'nın ilk çeyreğinde, kış dönemi saha çalışmalarıyla birlikte İstanbul'un her bölgesinde ve milletvekilleriyle saha çalışmalarını başlattıklarını kaydetti.

Bu çalışmalarda milletle olan güçlü bağlarını daha da kuvvetlendireceklerini aktaran Özdemir, "Milletimizle olan güçlü bağımızı İstanbul'un ve ülkemizin geleceği adına bir fırsata çevirmeye gayret edeceğiz. Bugün aynı şekilde Bayrampaşa, Maltepe ve Esenyurt'ta milletvekillerimizle birlikte İstanbul Teşkilatı olarak çalışmalarımızı yürütmeye devam edeceğiz. 13 hafta sonunda İstanbul'umuzda girilmedik sokak bırakmayacağız." ifadelerini kullandı.

"İMARA AÇILAN MEZARLIK ALANI 180 DÖNÜM"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Beşiktaş mitinginde, "İlan ilan değil, kuyruklu yalan, kuyruklu yalan. Diyor ki, 'Mezarlıklar imara açıldı'. İstanbul'da imara açılan mezarlık duyan oldu mu? Allah için söyleyin oldu mu?" ifadelerini kullandığını, hatırlatan Özdemir şunları kaydetti: "Tarih 13 Mart 2025, karar numarası 415. Avcılar'da 65 dönüm demiştik ama sonraki araştırmalarımızda gördük ki başkaca parsellerin de birleştirilmesiyle birlikte imara açılan mezarlık alanı yaklaşık 180 dönüm. Mali değeri ise 30 milyar lira.

Bu kadar büyük bir rantın bir şahsın arazisi üzerinde nasıl imara açıldığının kararını sizlerle paylaşmış olacağız. Bu dosyanın içerisinde bizzat AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi meclis üyelerinin Cumhur İttifakı'nın şerhine rağmen alınan kararın ve o dönem görevi başında olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın imzasıyla verilen evrakı buradan kamuoyuyla paylaşıyorum."

Kaynak: AA

