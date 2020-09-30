Mehmet Özdilek: Lige iyi başladık, iyi de bitirmek en büyük dileğimiz - Son Dakika

Mehmet Özdilek: Lige iyi başladık, iyi de bitirmek en büyük dileğimiz

Süper Lig'in 4'ncü haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da hazırlıklar sürüyor.

Mehmet Özdilek: Lige iyi başladık, iyi de bitirmek en büyük dileğimiz, System.String[]
Süper Lig'in 4'ncü haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da hazırlıklar sürüyor.

Mavi-beyazlı ekibin teknik direktörü Mehmet Özdilek, "Ligin başı çok hatırlanmaz, önemli olan ligin sonunu iyi bitirebilmek. Nasıl başladığınız değil, nasıl bitirdiğiniz önemlidir" dedi.

Çaykur Rizespor'u konuk edecek B.B Erzurumspor kulüp tesislerinde antrenmanlarına devam ediyor. Sakatlığı devam eden Oltan antrenmana katılmazken yeni transfer Sadiku ve Jogurtha Hamroun çalışmalara başladı. Mavi-beyazlı ekibin teknik direktörü Mehmet Özdilek, antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu."ŞU AN HER ŞEY OLUMLU"Deplasmanda kazandıkları 3 puanın kendileri için önemli olduğuna dikkat çeken Mehmet Özdilek, şunları söyledi:

"Lig'in üçüncü haftası oynandı özellikle son oynadığımız deplasman maçını kazanarak gelmek moralleri yukarı çekti. Bu hafta Rizespor'la evimizde zorlu bir maç oynayacağız. Sonrasında ise milli ara var. Hala fiziksel olarak hazır olmayan ve takıma geç katılan arkadaşlarımız var. Bu arkadaşlarımızın toparlanması adına iyi bir süreç olacağını düşünüyorum. Artık Süper Ligde iç saha dış saha avantajı yok. Bunu üstüne basarak söylüyorum. Baktığımız zaman 3 maç oynadık, 2 galibiyet, 1 mağlubiyet aldık. Üçte üç yapabilirdik ama şimdiye kadar aldığımız puanın olumlu olduğunu düşünüyorum. Beni en çok mutlu eden şey her hafta üstüne koyarak oynayan bir Erzurumspor'un olmasıdır. Bu haftaki amacımız tekrar kazanarak milli araya üç puanla ve daha mutlu girmek. Bu zorlu mücadeleye hazırız bunu da belirteyim. Kolay olmayacak rakip puan olarak beklentinin çok altında ama oyuncu kalitesi çok güçlü olan bir takım. Bunu hep söylüyorum sahada bizim yapacağımız hareketler belirleyici unsurlar olacak. Oltan'ın sakatlığı devam ediyor. Sadiku ve Juju bugün bizimle beraber çalışmaya başladı. Ama geç kalan futbolcular var. Milli aranın bu oyunculara daha iyi geleceğini düşünüyorum. Bunların dışında bir sıkıntımız yok ama hafta sonuna kadar ne olur bilemiyorum. Bizim açımızdan şu an her şey olumlu gibi görünüyor. Türkiye'de transferlerde ve yaşanan süreçlerde imza atılmadan hiçbir şey net olmuyor. Netleştiklerimiz var. Sadece forvet oyuncusu değil, 2-3 tane daha kadromuza katmayı düşündüğümüz futbolcu var. Doğru oyuncuları doğru noktalara almayı hedefliyoruz. Bize fayda sağlayabilecek oyuncuları kadromuza katmayı düşünüyoruz. Transfer dönemi kolay bir süreç değil. Bugün itibariyle bakarsak yaptığımız transferlerin çok olumlu katkılar sağladığını söyleyebiliriz. Bu oyuncuların oyun ve fizik anlamında daha çok gelişeceğini düşünüyorum. Umarım yeni katılacak olan arkadaşlarımıza beraber bu süreci daha sağlıklı bir şekilde geçeceğimizi düşünüyorum. Transfer dönemi ayın beşinde bitiyor muhakkak kadromuza 2-3 oyuncu katacağız. Tabloya bakıyorum ve 42 hafta çok zor görünüyor. 3 haftaya göre yorum yaparsak çok gerçekçi bir yorum olmaz. Daha çok uzun bir maraton var ve ligin başında alınan puanlar çok önemlidir. Özellikle bizim gibi lige yeni çıkan takımlar için daha önemli bu açıdan başarılıyız. Bakıyoruz geçen sene şampiyon olan takım hiç puan alamamış ama alacaklardır. Her takımın dalgalanma yaşadığı dönemler olur bizimde olacaktır. Bizim amacımız bu dalgalanma sürecine çok kapılmadan ilerleyebilmek. Biz kendi adımıza çok iyi başladık bu sürecin sağlıklı bir şekilde devam etmesi için çalışıyoruz. Ligin başı çok hatırlanmaz önemli olan Ligin sonunu iyi bitirebilmek. Zaman zaman ifade ediyorum nasıl başladığınız değil nasıl bitirdiğiniz önemlidir."

- Erzurum
Mehmet Özdilek: Lige iyi başladık, iyi de bitirmek en büyük dileğimiz
Mehmet Özdilek: Lige iyi başladık, iyi de bitirmek en büyük dileğimiz
Mehmet Özdilek: Lige iyi başladık, iyi de bitirmek en büyük dileğimiz
Mehmet Özdilek: Lige iyi başladık, iyi de bitirmek en büyük dileğimiz
Mehmet Özdilek: Lige iyi başladık, iyi de bitirmek en büyük dileğimiz
Mehmet Özdilek: Lige iyi başladık, iyi de bitirmek en büyük dileğimiz
Mehmet Özdilek: Lige iyi başladık, iyi de bitirmek en büyük dileğimiz
Mehmet Özdilek: Lige iyi başladık, iyi de bitirmek en büyük dileğimiz
Mehmet Özdilek: Lige iyi başladık, iyi de bitirmek en büyük dileğimiz
Mehmet Özdilek: Lige iyi başladık, iyi de bitirmek en büyük dileğimiz
Mehmet Özdilek: Lige iyi başladık, iyi de bitirmek en büyük dileğimiz
Mehmet Özdilek: Lige iyi başladık, iyi de bitirmek en büyük dileğimiz
Mehmet Özdilek: Lige iyi başladık, iyi de bitirmek en büyük dileğimiz
Mehmet Özdilek: Lige iyi başladık, iyi de bitirmek en büyük dileğimiz
Mehmet Özdilek: Lige iyi başladık, iyi de bitirmek en büyük dileğimiz
Mehmet Özdilek: Lige iyi başladık, iyi de bitirmek en büyük dileğimiz

Erzurumspor Kulübü, Mehmet Özdilek, oyunlar, Milli, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 13:53 - Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Mehmet Özdilek: Lige iyi başladık, iyi de bitirmek en büyük dileğimiz - Son Dakika Spor

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 30 Eylül günü koronavirüs kaynaklı 65 can kaybı, 1391 yeni vaka tespit edildi Azerbaycan ordusu ilerlerken AB ve Rusya'dan peş peşe ateşkes çağrısı Babasını baltayla öldürdü, savunmasında "Babanı öldür' diye sesler duydum" dedi Doğuma girdikten sonra eşini kaybeden kadına acı haber verilemedi RTÜK, Esra Erol'un programındaki yasak aşk olayının ardından ATV'ye idari para cezası verdi Trabzon Emniyet Müdürü'nden tüyleri diken diken eden sözler: Hilal bıyıklı bozkurtlarım Karabağ'a gitmek için bekliyor Dolu nedeniyle hasar alan araçların sahipleri oto sanayilerine akın etti Türkiye'nin dış borç stoku brüt 421 milyar dolar, net ise 244 milyar dolar oldu
Bakan Koca, İstanbul, Ankara, İzmir ve Konya'daki son durumu paylaştı Bakan Koca, İstanbul, Ankara, İzmir ve Konya'daki son durumu paylaştı         
20:29
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Aşı için önümüzde 2-3 ay kaldı, tünelin ucundaki ışık göründü Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Aşı için önümüzde 2-3 ay kaldı, tünelin ucundaki ışık göründü         
19:44
Azerbaycan, Ermenistan ordusunun bir taburunun sancağını ele geçirdi Azerbaycan, Ermenistan ordusunun bir taburunun sancağını ele geçirdi         
18:53
Gelir gider tablosunu vatandaşla paylaşmak isteyen Kırşehir Belediyesi, astığı afişte hesap hatası yaptı Gelir gider tablosunu vatandaşla paylaşmak isteyen Kırşehir Belediyesi, astığı afişte hesap hatası yaptı         
17:22
Antalya'da iki komşu, yanlışlıkla 3,5 yıl birbirlerinin faturasını ödedi Antalya'da iki komşu, yanlışlıkla 3,5 yıl birbirlerinin faturasını ödedi         
15:26
Keçi otlatan lise öğrencisine cinsel saldırıda bulunan sanık 4 ay sonra tahliye edildi Keçi otlatan lise öğrencisine cinsel saldırıda bulunan sanık 4 ay sonra tahliye edildi         
14:39
Azerbaycan, Ermenistan askerlerinin havaya uçurulduğu anı paylaştı Azerbaycan, Ermenistan askerlerinin havaya uçurulduğu anı paylaştı         
14:21
Talihsiz vatandaş, metrelerce yüksekten apartmanın önüne böyle düştü Talihsiz vatandaş, metrelerce yüksekten apartmanın önüne böyle düştü         
13:00
İntihar etmek için denize atlayan kadını 2 yıl sonra balıkçılar buldu İntihar etmek için denize atlayan kadını 2 yıl sonra balıkçılar buldu         
12:33
Survivor sunucusu Murat Ceylan, emre itaatsizlik davasından hakim karşısına çıktı Survivor sunucusu Murat Ceylan, emre itaatsizlik davasından hakim karşısına çıktı         
12:26
Ermenistan askerlerinin Bayraktar SİHA'ya çaresizce ateş açtığı anlar kameraya yansıdı Ermenistan askerlerinin Bayraktar SİHA'ya çaresizce ateş açtığı anlar kameraya yansıdı         
12:07
Ajda Pekkan'la aşk yaşadığı söylenen Hakan Altun cephesinden ilk açıklama geldi Ajda Pekkan'la aşk yaşadığı söylenen Hakan Altun cephesinden ilk açıklama geldi         
12:04
Acun Ilıcalı, telif haklarını ödemediği gerekçesiyle kendisine hakaret eden Şehrazat'a dava açıyor Acun Ilıcalı, telif haklarını ödemediği gerekçesiyle kendisine hakaret eden Şehrazat'a dava açıyor         
11:14
Annesini taklit eden geç kız, çektiği videolarla fenomen oldu Annesini taklit eden geç kız, çektiği videolarla fenomen oldu         
10:30
Beraber kahvaltı yaptığı çifti öldürüp, intihar etti Beraber kahvaltı yaptığı çifti öldürüp, intihar etti         
10:22
Can çekişen atın başında saatlerce bekledi, asıl katliamı sonradan fark etti! 300 tavuk telef olmuş Can çekişen atın başında saatlerce bekledi, asıl katliamı sonradan fark etti! 300 tavuk telef olmuş         
09:40
Zeynep Alkan'ın makyajsız hali sosyal medyanın diline düştü Zeynep Alkan'ın makyajsız hali sosyal medyanın diline düştü         
23:32
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2020 21:01:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Mehmet Özdilek: Lige iyi başladık, iyi de bitirmek en büyük dileğimiz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei