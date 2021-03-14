Özel Denizli Tekden Hastanesi'nde 14 Mart Tıp Bayramı coşkusu - Son Dakika

Özel Denizli Tekden Hastanesi'nde 14 Mart Tıp Bayramı coşkusu

14.03.2021 13:58

- Özel Denizli Tekden Hastanesi'nde 14 Mart Tıp Bayramı coşkusu Özel Denizli Tekden Hastanesi doktorları 14 Mart Tıp Bayramında bir araya geldiler Başhekim Op. Dr.

- Özel Denizli Tekden Hastanesi'nde 14 Mart Tıp Bayramı coşkusu

Özel Denizli Tekden Hastanesi doktorları 14 Mart Tıp Bayramında bir araya geldiler

Başhekim Op. Dr. Mehmet Tekin; "Pandemi döneminde sağlık çalışanları savaşın cephesinde en önündeyiz"

DENİZLİ - Özel Denizli Tekden Hastanesi, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısı ile sağlık çalışanları ve doktorlarla pandemi kuralları çerçevesinde bir araya geldi. Korona virüs ile mücadele kapsamında en çok sağlık alanı etkilenirken, Özel Denizli Tekden Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Mehmet Tekin açıklamada bulunarak Tıp Bayramı'nı kutladı.

Özel Denizli Tekden Hastanesi, her yıl 14 Mart Tıp Bayramı dolayısı ile hastane yönetimi, doktorlar ve sağlık çalışanlarıyla bir araya gelirken, bu yıl pandemi kuralları çerçevesinde etkinlikte buluştular. Dünyayı etkisi altına alan korona virüs sürecinde vatandaşların en iyi sağlık hizmetini alabilmeleri için gece gündüz çalışan doktorlar ve tüm sağlık çalışanları 14 Mart Tıp Bayramı'nda etkinlikte sürpriz hediyeler ile karşılandı. Korona virüs süreci içerisinde ailelerini, çocuklarını bırakarak hizmet sunmak için sağlık çalışanlarına teşekkür eden Başhekim Op. Dr. Mehmet Tekin, Tıp Bayramı dolayısıyla etkinlikte açıklamada bulundu.

"Pandemi döneminde sağlık çalışanları savaşın cephesinde en önündeyiz"

Pandemi döneminde sağlık çalışanlarının en önde bulunduğunu ve birçok sağlık personelinin hayatını kaybettiğini söyleyen Başhekim Op. Dr. Tekin; "14 Mart Tıp bayramında bizim ve sağlık çalışanları için aslında ne yapıp, ne yapmamız gerektiğini ve sıkıntıların dile getirildiği bir gün. Sadece Türkiye'de değil dünya çapında sağlık çalışanların birçok sıkıntısı var. Haliyle pandemi döneminde sağlık çalışanları olarak özellikle doktorlar bu savaşın cephesinde en önündeyiz. Bu savaşta birçok arkadaşımızı şehit verdik. Doktorundan hemşiresine ve temizlik personeline kadar 300'ün üzerinde sağlık çalışanları vefat etti. Bu süreç devam edecek ve mutlaka bu savaşı kazanacağız. Hiçbir zaman bu hastalık, afet devam etmeyecektir. Kemal Tekden abimizin ve değerli yönetim kurumumuzdakilerin sizlere çok selamı var, tebrik ediyorlar. Hepinizden memnunuz ve yaklaşık 16 aydır başhekimlik görevi bana verildi. İlk günden beri çalışanların sıkıntısını gidermek. Ben kendi şikayet ettiğim konuları halledebilirsem problemler hal olacaktır. Elimden geldiği kadar çözmeye çalışıyorum" dedi.

Özel Denizli Tekden Hastanesi'nde 14 Mart Tıp Bayramı coşkusu
Özel Denizli Tekden Hastanesi'nde 14 Mart Tıp Bayramı coşkusu
Özel Denizli Tekden Hastanesi'nde 14 Mart Tıp Bayramı coşkusu
Özel Denizli Tekden Hastanesi'nde 14 Mart Tıp Bayramı coşkusu

Tıp Bayramı, Koronavirüs, Denizli, 14 Mart, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Özel Denizli Tekden Hastanesi'nde 14 Mart Tıp Bayramı coşkusu - Son Dakika


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