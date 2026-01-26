Özel Eğitim Kurumları Konfederasyonu Sinop Temsilcisi Demirpençe; "Öğretmenlerimize Verdiğimiz Maaşlarımızı Ödeyemez Hale Geldik" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Özel Eğitim Kurumları Konfederasyonu Sinop Temsilcisi Demirpençe; "Öğretmenlerimize Verdiğimiz Maaşlarımızı Ödeyemez Hale Geldik"

26.01.2026 16:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Özel Eğitim Kurumları Konfederasyonu Sinop Temsilcisi Dursun Demirpençe, “Biz desteğimizi devletten alıyoruz. Lakin bu sene enflasyona tamamen yenildik. 2006 yılında bir öğrenci başına bir asgari ücret kadar alırken bu sene asgari ücretin 4’te 1’ine geriledik. Öğretmenlerimize verdiğimiz maaşlarımızı ödeyemez hale geldik. Sıkıntımız gerçekten çok büyük” dedi.

Haber: Mustafa Usta

(SİNOP) - Özel Eğitim Kurumları Konfederasyonu Sinop Temsilcisi Dursun Demirpençe, "Biz desteğimizi devletten alıyoruz. Lakin bu sene enflasyona tamamen yenildik. 2006 yılında bir öğrenci başına bir asgari ücret kadar alırken bu sene asgari ücretin 4'te 1'ine geriledik. Öğretmenlerimize verdiğimiz maaşlarımızı ödeyemez hale geldik. Sıkıntımız gerçekten çok büyük" dedi.

Özel Eğitim Kurumları Konfederasyonu Sinop Temsilcisi Dursun Demirpençe, devlet tarafından kendilerine verilen desteğin yetersiz olduğunu ve kurumlarının kapanma seviyesine geldiğini söyledi.

Demirpençe, şöyle konuştu.

"Biz özel özel eğitim kurumları olarak rehabilitasyon hizmeti vermekteyiz. Sinop'ta 8, Türkiye geneli 6 bin 380 kurumla 620 bin öğrenciye hizmet veriyoruz. Biz desteğimizi devletten alıyoruz. Lakin bu sene enflasyona tamamen yenildik. 2006 yılında bir öğrenci başına bir asgari ücret kadar alırken bu sene asgari ücretin 4'te 1'ine geriledik. Sürdürebilirliğimiz, kurumlarımızın devamı, öğretmenlerimize verdiğimiz maaşlarımızı ödeyemez hale geldik. Sıkıntımız gerçekten çok büyük. Biz bu alanın hamisi Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Cumhurbaşkanımıza bize kulak vermesini istiyoruz. Bizi desteklemesini istiyoruz. Maliye Bakanlığımıza, Milli Eğitim Bakanlığımıza sesleniyoruz. Bizlere kulak versinler. Bizim dertlerimizi dinlesinler. Bizim bu kurumlarda bu engelli bireylerimize ya da özel çocuklarımıza hizmet vermemizi kolaylaştırsınlar istiyoruz artık. Yüzde 27 oranında bir artış verileceği, hatta Resmi Gazete'de de bu gece yayınlanacağı söyleniyor ama yüzde 27'lik dilim bir ders sayısının lira altında kalacağı bir rakam. Biz bu rakamlarla gerçekten bu işi sürdüremeyeceğiz. Kurumlarımız kapanma noktasına geldi artık."

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Asgari Ücret, Ekonomi, Sinop, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Özel Eğitim Kurumları Konfederasyonu Sinop Temsilcisi Demirpençe; 'Öğretmenlerimize Verdiğimiz Maaşlarımızı Ödeyemez Hale Geldik' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aston Villa, deplasmanda Newcastle United’a şans tanımadı Aston Villa, deplasmanda Newcastle United'a şans tanımadı
Fenerbahçe’ye yıldız oyuncusundan kötü haber Fenerbahçe'ye yıldız oyuncusundan kötü haber
Dev yanardağı durmuyor: 6 saat boyunca lav püskürttü Dev yanardağı durmuyor: 6 saat boyunca lav püskürttü
Esenyurt’ta parkta silahlı çatışma: 1 ölü, 2 yaralı Esenyurt'ta parkta silahlı çatışma: 1 ölü, 2 yaralı
Batagov’a Premier Lig’den dev teklif Batagov'a Premier Lig'den dev teklif
Galatasaray’da sırada o var Bir çilek transferi daha Galatasaray'da sırada o var! Bir çilek transferi daha

16:52
Maçtan sonra ortaya çıktı Sadettin Saran’ın gergin anları
Maçtan sonra ortaya çıktı! Sadettin Saran'ın gergin anları
16:48
Gazze’de son İsrailli esirin de cansız bedenine ulaşıldı
Gazze'de son İsrailli esirin de cansız bedenine ulaşıldı
16:47
Saç örme akımına katılan hemşire için karar verildi İfadesinde dikkat çeken sözler
Saç örme akımına katılan hemşire için karar verildi! İfadesinde dikkat çeken sözler
16:36
İşte Durdona Khakımova’nın cesedinin valizde dolaştırıldığı anlar
İşte Durdona Khakımova'nın cesedinin valizde dolaştırıldığı anlar
16:16
Oranlar alarm veriyor “Türkiye için felaket“ diyen Erdoğan’ı haklı çıkartan harita
Oranlar alarm veriyor! "Türkiye için felaket" diyen Erdoğan'ı haklı çıkartan harita
14:52
Ülkede tarihi felaket 800 binden fazla kişi elektriksiz kaldı, binlerce uçuş iptal edildi
Ülkede tarihi felaket! 800 binden fazla kişi elektriksiz kaldı, binlerce uçuş iptal edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2026 17:13:01. #7.11#
SON DAKİKA: Özel Eğitim Kurumları Konfederasyonu Sinop Temsilcisi Demirpençe; "Öğretmenlerimize Verdiğimiz Maaşlarımızı Ödeyemez Hale Geldik" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.