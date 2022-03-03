Özel gereksinimli öğrenciler Düzce'de üniversite deneyimi yaşayacak - Son Dakika
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Özel gereksinimli öğrenciler Düzce'de üniversite deneyimi yaşayacak

03.03.2022 12:02
Özel gereksinimli öğrenciler Düzce'de üniversite deneyimi yaşayacak

Düzce Üniversitesi (DÜ) ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünce özel gereksinimli öğrencilere üniversite deneyimi kazandırma amacıyla hazırlanan "Özel Çocuk Özel Aile Üniversitesi" projesinin iş birliği protokolü imzalandı.

Düzce Üniversitesi (DÜ) ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünce özel gereksinimli öğrencilere üniversite deneyimi kazandırma amacıyla hazırlanan "Özel Çocuk Özel Aile Üniversitesi" projesinin iş birliği protokolü imzalandı.

Projeyle özel gereksinimli öğrenciler, DÜ Eğitim Fakültesi öğrencileri eşliğinde Konuralp Yerleşkesi'nde derslere katılım sağlayacak, üniversite deneyimi elde edecek.

Öğrencilerin bilişsel, fiziki, sosyal ve duygusal ihtiyaçlarına yönelik faaliyet ve etkinliklerin yürütüleceği proje sonunda, ailelerin, öğretmen ve okul idarecilerinin katılacağı mezuniyet töreni düzenlenmesi ve öğrencilere katılım belgesi verilmesi planlanıyor.

Fakülte binasında düzenlenen imza töreninde konuşan DÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Koç, hayal ederek başladıkları projenin Türkiye'de bir ilk olacağına dikkati çekti.

Aileler ve öğretmenlerin de yer alacağı projenin kalıcı olacağını, her eğitim döneminde uygulanacağını aktaran Koç, özel öğrencilerin her zaman yanlarında olacaklarını kaydetti.

Bakanlığın son yıllarda özel eğitime çok önem verdiğini belirten İl Milli Eğitim Müdürü Tamer Kırbaç da Türkiye'ye örnek projeyle bu çalışmaların taçlandırılacağını söyledi.

Heyecanlı ve mutlu olduklarını, iş birliklerinin artarak sürmesini istediklerini belirten Kırbaç, desteklerinden ötürü Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar ve Dekan Koç'a teşekkür etti.

Koç ve Kırbaç, daha sonra iş birliği protokolünü imzaladı.

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milli eğitim bakanlığı, Düzce Üniversitesi, Üniversite, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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