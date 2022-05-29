ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 29 Mayıs 2022 - Son Dakika
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ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 29 Mayıs 2022

29.05.2022 10:45
ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 29 Mayıs 2022

Siper füzesi emin adımlarla yükseliyorCumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: "Her testimiz gayet başarılı. Amaçlanan noktalara ulaşan, onları gerçekleştiren testler oldu.

6 Nisan 1920

1- Siper füzesi emin adımlarla yükseliyor

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir:

"Her testimiz gayet başarılı. Amaçlanan noktalara ulaşan, onları gerçekleştiren testler oldu. Yakında bir testimiz daha olacak. Siper projemiz gerçekten yolunda, çok iyi gidiyor"

"Bu çalışmaların sonucu artık ülkemiz 'Patriot mu verdiler, SAMP/T mi aldık, falanca ambargo uygulandı mı' gibi tartışmaların tamamen dışında kalacak. 'Kardeşim vermezseniz vermeyin, biz daha iyisini yaparız' deyip devam edeceğiz"

(Göksel Yıldırım/Bakü)

2- Milli helikopter motoru ilk uçuşa hazırlanıyor

Helikopterler için geliştirilen TEI-TS1400 motoruyla 1570 beygire ulaşan TEI, ilk uçuşu yapacak motorun teslim tarihini öne çekiyor

TEI Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Mahmut Faruk Akşit:

"Hedefimiz önümüzdeki yıl bitmeden ilk uçuşu gerçekleştirmekti. Savunma Sanayii Başkanımıza bu yılın sonunda veya önümüzdeki yılın başında ilk uçuş için bir motor teslim edeceğimizin sözünü verdik"

(Göksel Yıldırım/Bakü)

3- Kamunun ilk katılım finans kurumu Ziraat Katılım 7 yaşında

Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir:

"Kar-zarar ortaklığı projeleri ile sektöre ilkleri kazandırmaya ve sektörü cesaretlendirmeye gayret gösteriyoruz"

"Kimya sektöründe faaliyet gösteren Plustechno ile yeni bir kar-zarar ortaklığına giriyoruz"

(Murat Birinci/İstanbul)

4- Yunanistan, Rus petrolünün ana taşıyıcısı haline geldi

Primary Vision Network Kıdemli Analisti Mark Rossano:

"Münhasır ekonomik bölgeye ilişkin belirsizlikler ürünlerin gemiden gemiye aktarımını sağlamak için yeterince kılıf oluşturuyor"

"Avrupa'nın kısa vadede seçeneği olmadığı için Rus ham petrolünün Asya'ya gitmesine izin veriyor ve verecek, sonrasında da bu ülkelerden yüksek miktarlarda dizel alacak"

(Nuran Erkul Kaya/İstanbul)

5- Bulgaristan'da geçmişte Türk ve Müslümanlara yönelik asimilasyon girişimleri açık yara bıraktı

Hak ve Özgürlükler Hareketi Partisi Genel Başkanı Mustafa Karadayı:

"Bulgaristan'da demokrasiyi getiren Türk ve Müslümanlar demokrasiyi savunma nöbetine devam ediyor"

"Bizim şehitlerimiz, siyasi mağdurlarımız Bulgaristan demokrasisinin kahramanlarıdır. İsimlerini, Bulgaristan demokrasisinin temellerinde bıraktılar"

(Ihvan Radoykov/Sofya)

6- Gayrimüslim ülkelerin helal ürünlere talebi Kovid-19 salgınıyla arttı

Helal Akreditasyon Kurumu Başkanı Zafer Soylu:

"Güvenli, sağlıklı, temiz gıdanın önemi pandemiyle ortaya çıktı. Özellikle Uzak Doğu coğrafyasında Müslüman olmayan tüketiciler de helal belgeli ürünlere yoğun talep göstermeye başlamıştır"

"Bize başvuruların büyük kısmı gayrimüslim ülkelerden yapılan başvurulardır. Hatta Türkiye'de belgelendirme faaliyetlerinde bulunan ve bizim akredite ettiğimiz kuruluşların bir kısmının müşterileri yurt dışından gelmektedir"

(Deniz Çiçek/Ankara)

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Kaynak: AA

İsmail Demir, Bulgaristan, Göksel, Bakü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 29 Mayıs 2022 - Son Dakika


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SON DAKİKA: ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 29 Mayıs 2022 - Son Dakika
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