Özel Harekat Başkanlığı Yeni Binası Açılış Töreni

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
, "Gayretimiz ve farkımız, hem yıkılanı yerine koymak hem de içimize salınmak istenen fitneyi yok etmektir." dedi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
ve Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya
, Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Başkanlığında Türk Polis
Teşkilatı'nın kuruluşunun 174. yıl dönümü ve başkanlığın yeni binasının açılış törenine katıldı.
Törende bir konuşma yapan Soylu, bugün açılan binaların, Cumhurbaşkanı Erdoğan
'ın ?talimatları ve destekleriyle 14 ay içinde bedelsiz hibe olmak üzere 66 milyon Türk lirası maliyetle tamamlandığını belirtti.
Bu binaların hal diliyle bir mesaj verdiğini belirten Soylu, yeryüzünde bozgunculuk çıkaranların yaptıkları ile ?sırat-ı müstakim üzere olanların yaptıkları arasındaki farkı göstermesi açısından bir ibret ve mesaj olduğunu bildirdi.
Soylu, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:
"?Onlar, sadece yıkmadılar. Aynı zamanda bir fitne tohumu ekmeye çalıs¸tılar. ?Cenabıhak Bakara Suresi'nde 'Fitne öldürmekten beterdir' buyurmus¸tur. Dolayısıyla gayretimiz ve farkımız, hem yıkılanı yerine koymak hem de içimize salınmak istenen fitneyi yok etmektir. Ben bu vesileyle hem bu binaların yapımında hem de Bakanlıgˆımızın digˆer tüm taleplerinde bizlerden destegˆini esirgemeyen Sayın Cumhurbas¸kanımız bas¸ta olmak üzere, ?bu eserlere emegˆi geçen herkese tekrar tes¸ekkür ediyorum. Özellikle bu binaların yapılması, mimarisi ve zamanının hangi ölçüde biteceği konusundaki talimatlarını ve an be an takibini ortaya koyan Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum. Aynı zamanda bu binaları Türk Polis Teşkilatına yaparak hibe eden çok değerli iş adamı Rönesans Holding Başkanı Erman Ilıcak
Bey'e, yakın çalışma arkadaşlarına, mimarından mühendisine kadar, burada çalışanına kadar her birine ruhlarını bu eserlere akıttıklarını gördüğüm için tekrar şükranlarımızı sunuyoruz."
?Türk Polis Tes¸kilatının 174. yılını kutlayan Soylu, teşkilatın bugün başarısının doruğunda olduğunu, emniyetin terörle mücadeleden asayişe, trafikten narkotikle mücadeleye kadar her gün bir önceki günden çok daha başarılı şekilde grafiğini yükselttiğini aktardı.
Sorumluluklarının sadece millete değil, şehitlere karşı olduğunu da ifade eden Soylu, bas¸ta 15 Temmuz gecesi emniyetin Gölbaşı yerleşkesindeki 51 şehit olmak üzere, bu ülke için canını feda etmis¸ tüm s¸ehit ve gazileri rahmet ve s¸ükranla andı.
"Türk milleti, adeta ikinci bir Kurtuluş Savaşı mücadelesi verdi"
Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya ise Türk milletinin, 15 Temmuz gecesi adeta ikinci bir Kurtuluş Savaşı mücadelesi verdiğini belirterek, o gece göreve çıkmaya hazırlanan 38'i özel harekat, 7'si havacılık, 4'ü genel hizmet, biri müstafi emniyet personeli ve biri de imam olmak üzere, 51 yiğit vatan evladının, Emniyet Genel Müdürlüğünün Gölbaşı yerleşkesinde F16'lardan atılan lazer güdümlü füzelerle alçakça şehit edildiğini anımsattı.
Darbe girişimi sırasında ülkenin birlik ve bütünlüğünü korumak için şehit olan 251 kişiden 63'ünün emniyet mensubu olduğunu hatırlatan Uzunkaya, o gece 283 polisin de gazi olduğunu ifade etti.
Uzunkaya, "Emniyet Teşkilatı, demokrasimize, Cumhuriyetimize ve değerlerimize uzanan hain elleri yasaların verdiği görev, yetki ve sorumluluklarını müdrik olarak her zaman kırmasını bilmiş, her türlü suça, suçluya ve yasa dışı oluşuma karşı büyük bir azim ve kararlılıkla mücadele etmiş ve etmektedir." dedi.
Hain darbe girişimi esnasında Özel Harekat Başkanlığı ve Havacılık Daire Başkanlığına ait binaların yıkıldığını aktaran Uzunkaya, 39 bin 600 metrekarelik alana iki blok halinde yaklaşık 23 bin metrekare kapalı alana sahip yeni Özel Harekat Başkanlığı hizmet binasının inşa edildiğini bildirdi.
Yeni hizmet binasında her blokun 6 kattan oluştuğunu belirten Uzunkaya, binalarda 67 adet çalışma ofisi, 500 kişi kapasiteli yatakhane ve 702 kişi kapasiteli 2 adet yemekhane bulunduğunu ifade etti.
Aynı yerleşkede bulunan Havacılık Daire Başkanlığına ait 16 bin metrekarelik alanda bir idari bina ve 4 adet hangardan oluşan tesisin yapımına başlandığını aktaran Uzunkaya, bugün itibarıyla idari bina ve 3 hangarın yapımının tamamlandığını açıkladı.
"33 bin 372 personel ihraç edildi, 2 bin 688 personel açığa alındı"
Uzunkaya, "Hain FETÖ terör örgütünün tüm kurumlar gibi Emniyet Teşkilatımıza da sızması nedeniyle bugün itibariyle teşkilatımızdan toplam 33 bin 372 değişik rütbede personel ihraç edilmiş, 2 bin 688 personel de açığa alınmış bulunmaktadır. 15 Temmuz tarihinde 266 bin 690 olan emniyet hizmetleri personeli, zatıalilerinizin talimatları doğrultusunda 85 bin 976 yeni personel alımıyla bugün 293 bin 863'e ulaşmış ve Sokullu Mehmet Ali Paşa
'nın meşhur ifadesindeki gibi kesilen sakal daha gür olarak gelmiştir." diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Emniyet Teşkilatı'na verdiği desteklerden dolayı teşekkürlerini sunan Uzunkaya, tüm şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere de şifa diledi.
Özel Harekat Başkanı Selami Türker de 15 Temmuz gecesi darbecilerin saldırıları sonucu Özel Harekat Başkanlığı ile Havacılık Daire Başkanlığına ait binaların yıkıldığını anımsatarak, yeni hizmet binalarının yapımında emeği geçen başta Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
ve İçişleri Bakanı
Süleyman Soylu olmak üzere, herkese teşekkürlerini bildirdi.