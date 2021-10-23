Özel Harekat Polisinin yaşamını yitirdiği kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

Cuma gecesi saat 01.00 sırasında Kepez ilçesi Ünsal Mahallesi 75. Yıl Caddesi üzerinde meydana gelen kazada Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Bedrettin Tok otomobiliyle Antalya Bulvarı'na seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.

AĞACA ÇARPTIKTAN SONRA DEVRİLDİ

Orta refüjü aşan otomobil karşı şeridi geçtikten sonra yol kenarındaki ağaca çarptıktan sonra devrildi. Ağır yaralı olarak Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Tok, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Kaza anı ise yakındaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Otomobilin karşı şeritten hızlı bir şekilde gelip, kaldırıma çarptığı ve daha sonra ağaca vurma anı saniye saniye görüntülendi. Çarpmanın etkisiyle otomobilden parçaların savrulduğu ve aracın devrildiği anlar an be an görüntülere yansıdı.