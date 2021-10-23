Üye Girişi
Özel Harekat Polisinin yaşamını yitirdiği kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

Özel Harekat Polisinin yaşamını yitirdiği kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı

23.10.2021 13:51

Antalya'da trafik kazasında yaşamını yitiren Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevli polis memurunun kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Cuma gecesi saat 01.00 sırasında Kepez ilçesi Ünsal Mahallesi 75. Yıl Caddesi üzerinde meydana gelen kazada Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Bedrettin Tok otomobiliyle Antalya Bulvarı'na seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.

AĞACA ÇARPTIKTAN SONRA DEVRİLDİ

Orta refüjü aşan otomobil karşı şeridi geçtikten sonra yol kenarındaki ağaca çarptıktan sonra devrildi. Ağır yaralı olarak Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Tok, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Özel Harekat Polisinin hayatını kaybettiği kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Kaza anı ise yakındaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Otomobilin karşı şeritten hızlı bir şekilde gelip, kaldırıma çarptığı ve daha sonra ağaca vurma anı saniye saniye görüntülendi. Çarpmanın etkisiyle otomobilden parçaların savrulduğu ve aracın devrildiği anlar an be an görüntülere yansıdı.

Özel Harekat Polisinin yaşamını yitirdiği kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Polis Memuru, Özel Harekat, Antalya, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Özel Harekat Polisinin yaşamını yitirdiği kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Araçların giremediği mahalleye atıyla yük servisi yapan adam, ton başına 150 lira kazanıyor 13:53 Araçların giremediği mahalleye atıyla yük servisi yapan adam, ton başına 150 lira kazanıyor Yetiştirme yurdunda büyüyen Ebrar, gece gündüz çalışarak üniversiteyi kazandı 13:49 Yetiştirme yurdunda büyüyen Ebrar, gece gündüz çalışarak üniversiteyi kazandı Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşma yaptığı esnada sahneye çıkan çocuğu görünce ara verdi 13:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşma yaptığı esnada sahneye çıkan çocuğu görünce ara verdi
Emniyet 7 ilde düğmeye bastı, 500 bin liralık vurgun yapan 15 kişi tutuklandı 13:06 Emniyet 7 ilde düğmeye bastı, 500 bin liralık vurgun yapan 15 kişi tutuklandı Aydın'da hastane önünde silahlı çatışma! Polisin silahını alıp kurşun yağdırdı 12:31 Aydın'da hastane önünde silahlı çatışma! Polisin silahını alıp kurşun yağdırdı Alec Baldwin'in kullandığı ve görüntü yönetmeninin ölümüne neden olan kurusıkının içinde gerçek mermi olduğu anlaşıldı 11:45 Alec Baldwin'in kullandığı ve görüntü yönetmeninin ölümüne neden olan kurusıkının içinde gerçek mermi olduğu anlaşıldı
Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, sevgilisiyle erkek tuvaletinde basıldı 10:58 Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, sevgilisiyle erkek tuvaletinde basıldı Arkadaşını öldüren ayıyla dakikalarca dövüşen Rus boksör, ağır yaralı 10:54 Arkadaşını öldüren ayıyla dakikalarca dövüşen Rus boksör, ağır yaralı

Son Dakika Haberleri
13:51 Özel Harekat Polisinin yaşamını yitirdiği kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı
13:51 Eli bıçaklı saldırgan, yolcu dolu halk otobüsünün camını parçaladı
13:49 Yetiştirme yurdunda büyüyen Ebrar, gece gündüz çalışarak üniversiteyi kazandı
13:45 Arka Sokaklar dizisinde ayrılık! Ali karakteri şehit olarak diziye veda etti
13:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşma yaptığı esnada sahneye çıkan çocuğu görünce ara verdi
13:05 İstanbul'da 'kokarca böceği' çilesi başladı! Kokuları her yere yayıldı
13:03 Lakros sporunun yıldız isimlerinden Madelyn Nicpon, sosisli yeme yarışmasında boğularak öldü
12:30 Aydın'da hastane önünde silahlı çatışma! Polisin silahını alıp kurşun yağdırdı
12:29 AK Partili Alpay Özalan'la İYİ Partili İbrahim Özkan Denizli'de yapılan heykeller sebebiyle sosyal medyada birbirine girdi
11:42 CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun tepki gösterdi: AKM açılışına katılacak davetliler sadece 2 yerde PCR testi yaptırabilecek
1970 model motosikleti evinin misafir odasında saklıyor 1970 model motosikleti evinin misafir odasında saklıyor         
13:54
Eli bıçaklı saldırgan, yolcu dolu halk otobüsünün camını parçaladı Eli bıçaklı saldırgan, yolcu dolu halk otobüsünün camını parçaladı         
13:51
Arka Sokaklar dizisinde ayrılık! Ali karakteri şehit olarak diziye veda etti Arka Sokaklar dizisinde ayrılık! Ali karakteri şehit olarak diziye veda etti         
13:46
Belarus, göçmenleri turist olarak ülkeye alıp, AB'ye yasa dışı geçişini sağlıyorlar Belarus, göçmenleri turist olarak ülkeye alıp, AB'ye yasa dışı geçişini sağlıyorlar         
13:20
Kümes sahibinin tavuklarını öldüren tilkiye yaptığı örnek oldu Kümes sahibinin tavuklarını öldüren tilkiye yaptığı örnek oldu         
12:33
Savaştan kaçan Suriyeli avukat, Hatay'da çiftçilik yapıyor Savaştan kaçan Suriyeli avukat, Hatay'da çiftçilik yapıyor         
12:10
İşte Reza Zarrab'ın yeni hayatı! Ebru gitti, Carolina geldi İşte Reza Zarrab'ın yeni hayatı! Ebru gitti, Carolina geldi         
11:17
Şehit askerin ölümündeki ihmal iddiasının en önemli delili silah arkadaşlarının elindeki video olacak Şehit askerin ölümündeki ihmal iddiasının en önemli delili silah arkadaşlarının elindeki video olacak         
10:56
5 tane kaplan ve köpeğin hikayesi duyanları şaşırttı 5 tane kaplan ve köpeğin hikayesi duyanları şaşırttı         
10:52
Burun estetiği yaptırmak isteyen kadın, 4 yıldır bitkisel hayatta Burun estetiği yaptırmak isteyen kadın, 4 yıldır bitkisel hayatta         
10:19
Artık bilim insanları endişeli! Uzaydan bir kez daha gizemli sinyal geldi Artık bilim insanları endişeli! Uzaydan bir kez daha gizemli sinyal geldi         
10:17
Restorasyon çalışması yapan işçiler tarafından Kanuni Sultan Süleyman'ın yaptırdığı şebeke bulundu Restorasyon çalışması yapan işçiler tarafından Kanuni Sultan Süleyman'ın yaptırdığı şebeke bulundu         
10:01
Aksaray Üniversitesi, doçentlik belgesi sahte çıkan Zehra Zulal Atalay'ı savcılığa şikayet etti Aksaray Üniversitesi, doçentlik belgesi sahte çıkan Zehra Zulal Atalay'ı savcılığa şikayet etti         
21:27
Anne, otomobil çalan oğluna adliye çıkışı saldırıp tepki gösterdi Anne, otomobil çalan oğluna adliye çıkışı saldırıp tepki gösterdi         
19:27
Para birimleri TL'yi 6'ya katlaması üzerine Bulgarlar, Edirne'deki pazarlara akın etti Para birimleri TL'yi 6'ya katlaması üzerine Bulgarlar, Edirne'deki pazarlara akın etti         
16:29
İngiltere bu görüntüyle sarsıldı! İğneli saldırıların son kurbanı 20 yaşındaki üniversite öğrencisi oldu İngiltere bu görüntüyle sarsıldı! İğneli saldırıların son kurbanı 20 yaşındaki üniversite öğrencisi oldu         
15:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2021 13:58:13. #1.11#
SON DAKİKA: Özel Harekat Polisinin yaşamını yitirdiği kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement