Özel hastaneye giren hamile kedi, hayvan hastanesinde doğum yaptı - Son Dakika

Özel hastaneye giren hamile kedi, hayvan hastanesinde doğum yaptı
04.11.2020 17:05
BOLU'da, özel bir hastaneye giren hamile kedi, sağlık çalışanları tarafından götürüldüğü hayvan hastanesinde 3 yavrusunu dünyaya getirdi.
BOLU'da, özel bir hastaneye giren hamile kedi, sağlık çalışanları tarafından götürüldüğü hayvan hastanesinde 3 yavrusunu dünyaya getirdi. Sabah saatlerinde Sağlık Mahallesi Dodurga Caddesi'nde bulunan bir özel hastaneye hamile bir kedi girdi. Hastanenin içindeki kediyi gören sağlık çalışanları, Bolu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'nü arayarak ekip talep etti. Hastaneye gelen belediye ekipleri, doğurmak üzere olan kediyi alarak Bolu Belediyesi Hayvan Hastanesi Doğal Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezine götürdü. Hastanede 3 yavrusunu dünyaya getiren kedi, koruma altına alındı.
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