(Özel) İkizler, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde dünyaevine girdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel (Özel) İkizler, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde dünyaevine girdi - Son Dakika

(Özel) İkizler, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde dünyaevine girdi

6 saat önce

25 yaşındaki Bayburtlu ikiz kardeşler İsa ve Musa Çeçen 14 Şubat Sevgililer Günü'nde aynı anda dünya evine girdi.

(Özel) İkizler, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde dünyaevine girdi, System.String[]

25 yaşındaki Bayburtlu ikiz kardeşler İsa ve Musa Çeçen 14 Şubat Sevgililer Günü'nde aynı anda dünya evine girdi. Aynı masada oturan ikizlerin nikahını ise, çiftlere sürpriz yapan Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır kıydı.


25 yaşındaki Bayburtlu ikizler İsa ve Musa Çeçen 14 Şubat Sevgililer Günü'nde aynı anda dünya evine girdi. Dünyaya birlikte gelen ikili mutlu günlerini de birlikte yaşamak isteyerek Bahçelievler Belediyesine müracaat etti. Nişanlılarından habersiz nikahlarını 14 Şubat'a ayarlayan ikizler, aynı nikah masasında yan yana oturdu. İkizlerin ve eşlerinin yakınları salonda hazır bulunurken nikah memuru da yerini aldı. Bu sırada salona gelen Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, çifte sürpriz yaparak nikahlarını kendisi kıydı. 14 Şubat Sevgililer Günü'nde hayatlarını Nurhayat Karataban ve Gülse Daştan ile birleştiren ikizler çifte mutluluk yaşadı.


"14 Şubat Sevgililer Günü duyduk ki ikiz kardeşlerimiz evlenecekmiş sürpriz yaptık"


İkizlerin en mutlu gününe yaptıkları sürprizle ortak olan Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır çiftleri mutlu etmenin kendilerini de çok sevindirdiğini ifade ederek, "Bugün 14 Şubat Sevgililer Günü duyduk ki ikiz kardeşlerimiz evlenecekmiş, böyle olunca onların haberi olmadan geldik ve onlara bir sürpriz yaptık. Bugüne bir anı kalsın diye mutlu olduklarını düşünüyorum. Herkesin 14 Şubat Sevgililer Günü kutlu olsun. Onlara Cumhurbaşkanımızın tavsiyeleriyle nikah cüzdanlarını takdim ettik. İlginç geldi onlara çok hoşlarına gitti. Bundan sonra da vatandaşlarımıza değişik sürprizler yapacağız" ifadelerini kullandı.


"Başkanımız sürpriz yaptı, ayrı bir hediye oldu"


Musa Çeçen, en mutlu anını da ikiziyle birlikte yaşamış olmaktan dolayı çok sevinçli olduğunu dile getirdi. Başkan Bahadır'ın kendilerine yaptığı sürprizden dolayı çok şaşırdığını belirten herkesin 14 Şubat Sevgililer Günü'nü de kutladığını söyleyerek Çeçen, "Gerçekten çok önemli bir gün ve Başkanımız sürpriz yaptı, ayrı bir hediye oldu bugünde bizi yalnız bırakmadı, teşekkür ediyorum kendisine" şeklinde konuştu.


"Bugün 14 Şubat nişanlılarımıza sürpriz yapalım dedik"


İkiziyle nikah masasında da ayrılmadıklarını ve bu nedenle çok mutlu olduğunu ifade eden İsa Çeçen, "Bugün 14 Şubat nişanlılarımıza sürpriz yapalım dedik. 14 Şubatı ikizimle birlikte ayarladık. Gelinlerin haberi yoktu, kimliklerini gizliden aldık. Son ana kadar hiç haberleri yoktu. Hem Sevgililer Günü'nde hediyemizi verdik. Hem de nikahımız kıyıldı" diye konuştu. - İSTANBUL

Sevgililer Günü, Bahçelievler, 14 şubat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 11:22 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bahçelievler'de çöken binanın etrafındaki 5 bina tedbir amaçlı boşaltıldı
Bahçelievler'de çöken 7 katlı binanın çökme anı kamerada Ayrı yaşadığı eşi gönderdiği çiçeği kabul etmeyince intihara kalkıştı Mersin ayrı yaşadığı eşi gönderdiği çiçeği kabul etmeyince intihara kalkıştı

Son Dakika Haberleri
15:41 Güldür Güldür Show çıkışı saldırıya uğradılar!
15:41 İşte Burçin Terzioğlu'nun yeni sevgilisi!
15:05 Model Didem Soydan, Instagram hesabından üstsüz yatak pozunu paylaştı
16:01 Mustafa Sandal'dan Cem Yılmaz'ın aşk hayatına ilginç yorum: Bermuda şeytan üçgeni
13:41 Akın Akınözü, sevgilisiyle neden fotoğraf paylaşmıyor?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2020 18:09:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: (Özel) İkizler, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde dünyaevine girdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]