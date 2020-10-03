Özel milli sporcu Esra Bayrak annesinin hayalini gerçekleştirdi - Son Dakika

Özel milli sporcu Esra Bayrak annesinin hayalini gerçekleştirdi

Dünya ve Avrupa şampiyonu 21 yaşındaki özel milli sporcu Esra Bayrak, evlerini yenileyerek annesinin hayalinin fazlasını gerçekleştirmiş oldu.

Dünya ve Avrupa şampiyonu 21 yaşındaki özel milli sporcu Esra Bayrak, evlerini yenileyerek annesinin hayalinin fazlasını gerçekleştirmiş oldu.

Samsun'da Paralimpik Oyunları barajını geçen, Avrupa ve dünya şampiyonu Esra Bayrak, atletizm 100 metre ve uzun atlamada Türkiye ve dünya rekorlarını bir bir kırarken ailesini de unutmadı.

Yaklaşık 5 yıldır Atakum ilçesinde özel sporcu arkadaşlarıyla yaşayan milli sporcu, Çarşamba ilçesi Umut Mahallesi'nde oturan annesi Aysel Bayrak'ın mutfağını değiştirme hayalinin ötesine geçerek evi yeniledi.

Esra Bayrak, AA muhabirine, spora başladığında hayalleri bulunduğunu, dişini tırnağına takıp yarışlarda Türk bayrağını göndere çektirdiğini söyledi.

Annesi için de her şeyi yapmak istediğini belirten Esra Bayrak, "O sadece mutfak istedi ama ben evi komple yaptırdım. Onun için çok mutluyum. İnşallah ileride daha iyilerinin olmasını sağlayacağım." dedi.

Bayrak, Japonya'da düzenlenecek Paralimpik Oyunları'na katılmak için barajı geçtiğini dile getirerek, "Şimdiki hayalim ve hedefim oyunlarda da altın madalya alarak ay-yıldızlı bayrağımızı orada da göndere çektirmek." ifadesini kullandı.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Milli Takımlar Sorumlusu Aytunç Göz ise Esra Bayrak'ın spora başladığında hayal ettiği, yapmayı çok istediği projeler olduğunu aktardı.

Göz, Esra Bayrak için en önemli şeyin annesinin istediği mutfağı yaptırmak olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Esra, annesinin hayallerinin ötesine geçerek evi tamamen yeniledi. Çarşamba Kaymakamı Şükrü Yıldırım ile Belediye Başkanı Halit Doğan'ın desteğiyle bunu başardı. Dünya şampiyonu olan bir sporcunun bu şekilde desteklenmesi bizi geleceğe dair umutlandırdı. Biz de federasyon olarak Esra ve diğer özel sporcularımızın hayallerini gerçekleştirmeye devam edeceğiz."

Aysel Bayrak da kızının 5 yıldır sporcu arkadaşlarıyla beraber yaşadığını anlatarak, "Esra sürekli kardeşlerinin ihtiyaçları konusunda yardımcı oluyor. Ben mutfakta raf istiyordum, hayal kuruyordum. Hayallerimi gerçekleştirdi, evi tamamen yeniledi, istediğimi yerine getirdi kızım. Kızım Japonya'ya gidecek, dualarım hep onunla inşallah orada da başarılı olacak." diye konuştu.

Çarşamba Kaymakamı Yıldırım ile Belediye Başkanı Doğan ise milli sporcunun annesinin hayalini gerçekleştirmeye yardımcı olmaktan mutluluk duyduklarını kaydetti.

Özel milli sporcu Esra Bayrak annesinin hayalini gerçekleştirdi
Özel milli sporcu Esra Bayrak annesinin hayalini gerçekleştirdi
Özel milli sporcu Esra Bayrak annesinin hayalini gerçekleştirdi
Özel milli sporcu Esra Bayrak annesinin hayalini gerçekleştirdi

Milli Sporcu, Çarşamba, Sporcu, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2020 11:03 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Özel milli sporcu Esra Bayrak annesinin hayalini gerçekleştirdi - Son Dakika

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