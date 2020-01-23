(Özel) Minik Mukaddes ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel (Özel) Minik Mukaddes ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi - Son Dakika

(Özel) Minik Mukaddes ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi

6 saat önce

Hakkari'deki özel bir kreşte soluk borusuna yemek kaçan ve aylardır Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yatan Cevahir Mukaddes Akar, ambulans uçakla Ankara Şehir Hastanesine sevk edildi.

(Özel) Minik Mukaddes ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi, System.String[]

Hakkari'deki özel bir kreşte soluk borusuna yemek kaçan ve aylardır Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yatan Cevahir Mukaddes Akar, ambulans uçakla Ankara Şehir Hastanesine sevk edildi.


Hakkari'de özel bir kreşe giden 6 yaşındaki Cevahir Mukaddes Akar, soluk borusuna yemek kaçması nedeniyle Hakkari Devlet Hastanesine kaldırılmış, daha sonra Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmişti. Yaklaşık 70 gündür Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinin yoğun bakım bölümünde tedavi gören minik kız, dün gece saatlerinde tahsis edilen ambulans uçakla Ankara Şehir Hastanesine sevk edildi.


Konuyla ilgili açıklamada bulunan baba Recep Akar, "Kızım yaklaşık 3 aydır yoğun bakımdaydı. Şu anda Ankara'ya tedavi için götürüyoruz. Tek dileğimiz, kızımızın sağlığına kavuşmasıdır. Ben bu anlamda ilk günden bu ana kadar bizden desteklerini esirgemeyen Hakkari Valisi İdris Akbıyık başta olmak üzere AK Parti Hakkari İl Başkanı Emrullah Gür'e, Hakkari İl Sağlık Müdürü Hamdullah Kara, Van İl Sağlık Müdürü Mahmut Sünnetçioğlu'na çok teşekkür ediyorum" dedi. - VAN

Hakkari, Ankara, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 10:14 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Depremler devam edecek mi? Profesör Mehmet Fatih Altan canlı yayında açıkladı
ABB Başkanı Mansur Yavaş, "Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?" sorusuna yanıt verdi Manisa'daki deprem anı kamerada! Kafedeki herkes bir tarafa savruldu Ameliyat olan oğlunu hastanede öldüren anne: Cennete gidecek diye yaptım

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2020 16:46:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: (Özel) Minik Mukaddes ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]