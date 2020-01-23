(Özel) Minik Mukaddes ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi - Son Dakika

Hakkari'deki özel bir kreşte soluk borusuna yemek kaçan ve aylardır Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yatan Cevahir Mukaddes Akar, ambulans uçakla Ankara Şehir Hastanesine sevk edildi.



Hakkari'de özel bir kreşe giden 6 yaşındaki Cevahir Mukaddes Akar, soluk borusuna yemek kaçması nedeniyle Hakkari Devlet Hastanesine kaldırılmış, daha sonra Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmişti. Yaklaşık 70 gündür Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinin yoğun bakım bölümünde tedavi gören minik kız, dün gece saatlerinde tahsis edilen ambulans uçakla Ankara Şehir Hastanesine sevk edildi.



Konuyla ilgili açıklamada bulunan baba Recep Akar, "Kızım yaklaşık 3 aydır yoğun bakımdaydı. Şu anda Ankara'ya tedavi için götürüyoruz. Tek dileğimiz, kızımızın sağlığına kavuşmasıdır. Ben bu anlamda ilk günden bu ana kadar bizden desteklerini esirgemeyen Hakkari Valisi İdris Akbıyık başta olmak üzere AK Parti Hakkari İl Başkanı Emrullah Gür'e, Hakkari İl Sağlık Müdürü Hamdullah Kara, Van İl Sağlık Müdürü Mahmut Sünnetçioğlu'na çok teşekkür ediyorum" dedi. - VAN