Özel öğrenciler hem güldürdü, hem de duygulandırdı

ERZİNCAN - Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Engel sadece bir kelimedir" projesinin kapanış töreninde Engelsiz Yaşam Merkezi ve Milli İrade Özel Eğitim ve Uygulama Okulu öğrencileri hazırladıkları tiyatro, halk oyunu ve koro gösterisi ile salonda bulunan izleyicileri hem eğlendirdiler hem de duygusal anlar yaşattılar.

Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek programı kapsamında "Engel sadece bir kelimedir" projesi ile sosyal ve kültürel etkinliklerle, özel eğitime ihtiyaç duyan çocuk ve gençlerin normal hayata uyum sağlaması ve toplumsal aidiyet duygularına katkı sağlanması amacıyla Erzincan Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü koordinesinde uygulamaya konuldu. Proje kapsamında özel çocuklara yüzme, filografi, halk oyunları ve tiyatro kursu düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan kapanış töreni protokol konuşmaları ile devam etti. Daha sonra özel çocuklar tarafından hazırlanan tiyatro, halk oyunu ve koro gösterisi gerçekleştirildi. İlk olarak Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencileri tarafından tiyatro gösterimi sunuldu. Tiyatro gösterisini izleyen salondaki vatandaşlar bir yandan kahkahaya boğulurken bir yandan da özel çocukların neler yapabildiklerine şahit oldular. Ardından halk oyunu ve koro gösterisi için sahneye çıkan özel öğrenciler seslendirdikleri türkülerle kendilerini izleyenleri hem eğlendirdiler hem de duygusal anlar yaşattılar. Zaman zaman protokol üyeleri ve vatandaşların da seslendirilen türkülere eşlik ettiği anlarda renkli görüntüler ortaya çıktı.

"Emniyet teşkilatı üstün gayretle çalışıyor"

Kapanış töreninin açılış konuşmasını yapan İl Emniyet Müdürü Bülent Şensoy, "Huzur ve güvenliğin kamu düzeninin korunması ve devamının sağlanması için emniyet teşkilatımız yetişmiş insan gücü yüksek oranım düzeyi çağdaş görev anlayış ile her zaman üstün bir gayretle büyük bir fedakarlık içerisinde çalışıp halkımızın var olan huzur, güven ve desteğini daha iyi seviyelere getirmek için sosyal sorumluluk projeleri de yapmaktadır" dedi.

"Engelleri aşmak bir inanç meselesidir"

Engelli vatandaşların sosyal hayata dahil edilmesi gerektiğine değinen Vali Ali Arslantaş, "Bir milletin gelişmişlik düzeyinin en büyük göstergesi yaşam standartlarıyla, devletin bireylere verdiği önemle belirlenir. İnsana verilen değerin en belirgin yansıması ise engellilere verilen değer ve onlara sağlanan kolaylıklardır. Engelli vatandaşlarımızın sosyal hayata dahil edilerek yaşam kalitelerinin yükseltilmesi, medeni bir toplum olmanın zaruretlerindendir. Ancak kamu kurumlarının ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmaları yanında toplumun da bir bütün olarak konuya göstereceği hassasiyet çok önemlidir. Engellilik, sadece engellilerin ve ailelerinin maruz kaldığı bir sağlık sorunu olmaktan ziyade sosyal boyutlarıyla her birimizi yakından ilgilendiren, olumsuz etkilerini asgariye indirmek için herkesin katkı ve ortak çabasına ihtiyaç duyulan toplumsal bir husustur. Engelleri aşmak bir inanç meselesidir. Ortak bir bilinç oluşturabilirsek kamu kurumlarının, yerel yönetimlerin, sivil toplum kuruluşlarının ve medyanın öncülüğünde engelli yavrularımızın önündeki engelleri kolayca aşabiliriz. Her insan bir engelli adayıdır. İnsan; alnında ne yazdığını, yaşamadan öğrenecek bir bilgiye ya da kudrete sahip değildir. Bu açıdan bakıldığı takdirde her bireyin bir gün bir engelle karşılaşabileceğinin ve engelli olarak anılabileceğinin idrakinde ve bilincinde olması gerekir" diye konuştu.