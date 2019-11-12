Son Dakika Haberleri: Özel sporcu Şevval Tekin, Bosna Hersek'te 3 madalya kazandı
Son Dakika Spor Özel sporcu Şevval Tekin, Bosna Hersek'te 3 madalya kazandı - Son Dakika Spor

Özel sporcu Şevval Tekin, Bosna Hersek'te 3 madalya kazandı

7 saat önce

Özel sporcu Şevval Tekin, Bosna Hersek'te düzenlenen Saraybosna Açık Yüzme Turnuvası'nda 1 altın ve 2 gümüş olmak üzere toplam 3 madalya kazandı.

Özel sporcu Şevval Tekin, Bosna Hersek'te 3 madalya kazandı, System.String[]

Özel sporcu Şevval Tekin, Bosna Hersek'te düzenlenen Saraybosna Açık Yüzme Turnuvası'nda 1 altın ve 2 gümüş olmak üzere toplam 3 madalya kazandı.

Ailesinin desteğiyle başladığı yüzmede 9 yaşından bu yana önemli başarılara imza atan otizmli sporcu Şevval Tekin, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

Milli sporcu, Bosna Hersek'te düzenlenen uluslararası organizasyonda 100 metre kurbağalama yarışını birinci tamamlayarak altın madalya elde etti. 19 yaşındaki Şevval Tekin, 100 metre kelebek ve 200 metre karışıkta ise ikinci olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

Şevval Tekin, 2016 Uluslararası Zihinsel Engelliler Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Federasyonu (INAS) Avrupa Açık Yüzme Şampiyonası'nda 1 altın ve 2 gümüş, 2014 INAS Avrupa Açık Yüzme Şampiyonası'nda ise bronz madalya elde etmişti.

Öte yandan Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu IPC Yüzme Takımı, Saraybosna Açık Yüzme Turnuvası'nda toplam 16 madalya kazandı.

Saraybosna, Tokyo, Spor

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 02:38 Kaynak: AA
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