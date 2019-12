Özel sporcu Talha Ahmet Erdem'in judodaki başarısı ailesini gururlandırdı

Portekiz'de gerçekleştirilen Down Sendromlular Dünya Judo Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak, bu alanda Türkiye'ye ilk dünya şampiyonluğunu getiren Talha Ahmet Erdem'in ailesi, oğullarının başarısından mutluluk duyuyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'un milli sporcusu Talha Ahmet Erdem, Guimaraes kentindeki şampiyonada, T23 kategorisi erkekler 81 kiloda elde ettiği altın madalyayla hem Türkiye'ye hem de ailesine sevinç yaşattı.

Anne Semiha Erdem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, haberi aldıkları andan itibaren çok heyecanlı olduklarını belirterek, oğlunun elde ettiği başarıdan büyük gurur ve onur duyduklarını söyledi.

Oğlunun hep arkasında olduklarını kaydeden Erdem, "İmkanlar verilirse çocuklarımızın nerelere gelebileceğini ispatladık. Elde ettiği başarı, bize yaşattığı çok güzel bir duygu, çok güzel bir mutluluk yaşattı. Benim yol arkadaşım o. Bu zamana kadar beraber geldik, bundan sonra da beraber ilerleyeceğiz. Oğlumdan derece bekliyorduk. Bu, hepimiz için çok güzel oldu. Yaşadığımız tarif edilemez bir duygu." diye konuştu.

Erdem, oğlunun, hastalığın mozaik tipini taşıdığı için çok zorluklarını görmediklerini dile getirerek, hayatın içinde olmasının oğluna büyük avantaj sağladığını aktardı.

Down sendromluların arkalarında olunduğunda, onlarla ilgilenildiğinde daha iyi gelişim gösterdiklerine işaret eden Erdem, "3-4 yıldır oğlum Kağıtspor'da lisanslı olarak judo yapıyor. Onun dışında farklı uğraşıları da var. Gitar çalabiliyor. Oğlum çalışıyor da aynı zamanda, Down Cafe'de aktif çalışma hayatının içinde. Onun dışında hayatını doldurduğunuz zaman her şeyi yapabiliyorlar. Öncelikle Gültekin hocanın çok büyük emeği var. Ailesi olarak biz de arkasındaydık. Yaklaşık 10 gündür ayrıyız, onu çok özledim. Hiç bu kadar ayrı kalmamıştık." ifadelerini kullandı.

Erdem, ailelere down sendromlu çocuklarını eğitime ve spora yönlendirmeleri konusunda tavsiyede bulundu.

Baba Turhan Erdem: "Oğlumun Türk bayrağına sarıldığını görünce mutluluktan ağladım"

Baba Turhan Erdem ise oğluyla gurur duyduğunu aktararak, oğlunun Türk bayrağına sarıldığını görünce mutluluktan ağladığını söyledi.

Oğluyla arkadaş gibi olduklarını belirten Erdem, tüm down sendromlu çocukların spora yönlendirilerek bu şekilde başarılar elde etmesini arzuladığını kaydetti.