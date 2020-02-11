Özgecan mezarı başında anıldı - Son Dakika

Özgecan mezarı başında anıldı
6 saat önce
Özgecan Aslan'ın mezarı Özgecan Aslan'ın mezarı başında dua edilmesi Songül Aslan'ın konuşması Mehmet Aslan'ın konuşması Mersin'in Tarsus ilçesinde 11 Şubat 2015'te evine gitmek için bindiği minibüste öldürülen 19 yaşındaki Özgecan Aslan, yakınları tarafından mezarı başında dualarla anıldı.
Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 01:17 Kaynak: AA
Özgecan Aslan'ın mezarı
Özgecan Aslan'ın mezarı başında dua edilmesi
Songül Aslan'ın konuşması
Mehmet Aslan'ın konuşması Mersin'in Tarsus ilçesinde 11 Şubat 2015'te evine gitmek için bindiği minibüste öldürülen 19 yaşındaki Özgecan Aslan, yakınları tarafından mezarı başında dualarla anıldı
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