Özgecan mezarı başında anıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Özgecan mezarı başında anıldı - Son Dakika

Özgecan mezarı başında anıldı

6 saat önce

Özgecan Aslan'ın mezarı Özgecan Aslan'ın mezarı başında dua edilmesi Songül Aslan'ın konuşması Mehmet Aslan'ın konuşması Mersin'in Tarsus ilçesinde 11 Şubat 2015'te evine gitmek için bindiği minibüste öldürülen 19 yaşındaki Özgecan Aslan, yakınları tarafından mezarı başında dualarla anıldı.

Özgecan Aslan'ın mezarı

Özgecan Aslan'ın mezarı başında dua edilmesi

Songül Aslan'ın konuşması

Mehmet Aslan'ın konuşması Mersin'in Tarsus ilçesinde 11 Şubat 2015'te evine gitmek için bindiği minibüste öldürülen 19 yaşındaki Özgecan Aslan, yakınları tarafından mezarı başında dualarla anıldı

Özgecan mezarı başında anıldı

Mehmet Aslan, Tarsus, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 01:17 Kaynak: AA
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