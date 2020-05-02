Özgür Ekmekçioğlu: "Oyuncularımız maçların bir an önce oynanmasını istiyor" - Son Dakika
Son Dakika Spor Özgür Ekmekçioğlu: 'Oyuncularımız maçların bir an önce oynanmasını istiyor' - Son Dakika Spor

Özgür Ekmekçioğlu: "Oyuncularımız maçların bir an önce oynanmasını istiyor"

15 dakika önce

Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, takımdaki bütün oyuncuların liglerin bir an önce oynanmasını istediğini söyledi.

Özgür Ekmekçioğlu:

Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, takımdaki bütün oyuncuların liglerin bir an önce oynanmasını istediğini söyledi. Ekmekçioğlu, Türkiye'nin korona virüs sürecini iyi yönettiğini belirterek, maçların oynanması yönünde çıkacak bir kararla Avrupa'ya ders verilebileceğini ifade etti.


Altay Spor Kulübü Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, bir televizyon programında canlı yayına katıldı. Başkan Ekmekçioğlu, liglerin ne zaman başlayacağını değerlendirirken, takımdaki son durum hakkında açıklamalarda bulundu.


Korana virüsten sonra herkesin hayatının değiştiğini ifade eden Ekmekçioğlu, "Tüm insanlar gibi bizim de hayat düzenimiz değişti. Gelişmeleri çok yakından takip ediyoruz. Maçları özledik" dedi.


Avrupa'da liglerin tescil edilmesine yorum


Ekmekçioğlu, Avrupa'da bazı ülkelerin ligleri tescil etmesini ve aynı durumun Türkiye'de de bazı kesimler tarafından istenmesine şu yorumu yaptı:


"Türkiye'de herkes akşam saatlerinde Sağlık Bakanı'nın yapacağı açıklamaları bekliyor. Açıklamalardan da görüyoruz ki Türkiye, bu virüsle mücadele konusunda Avrupa'ya ders verdi. Hükümet bu süreci iyi yönetti. Türkiye'de yapılan sağlık yatırımlarının ne kadar doğru olduğu ortaya çıktı. Türkiye, maçların oynanacağı yönünde karar vererek Avrupa'ya yine ders verir gibi düşünüyorum. Doktorlar her zaman güvenli tarafta kalmayı tercih ediyor fakat futbolun bizim hayatımızda çok önemli bir yeri var. İnsanların psikolojisinin de düşünülmesi gerekiyor. Dışarıda bir hayat var ve bu hayat devam ediyor. Risk grubunda yer alanların evde kalmalarını zaten tavsiye ediliyor. Buna alıştık ama bu hep böyle devam etmez, bir yerden başlamamız gerekiyor. Maçların oynanması konusunda Cumhurbaşkanı, Hükümet, Bilim Kurulu ve TFF bir karar verecektir. Oynanması yönünde verecekleri kararla da Avrupa'ya ders verebiliriz."


"Gelirlerimiz azaldı"


Liglere ara verilmesinden sonra bütün kulüplerin gelirlerinde azalmalar olduğunu ifade eden Başkan Ekmekçioğlu, "Yaşanan sürecin ekonomik sıkıntıları ortaya çıkmaya başladı. Gelirlerimiz azalırken giderlerimiz sabit şekilde duruyor. Süper Lig kulüpleri gibi fazla maaş yükümüz bulunmasa da biz de oyuncularımıza ödemeler yapıyoruz. Yabancı oyuncu sayımız üst lige göre az olduğu için giderimiz onlara göre az. Yerli oyuncularla da maç başına anlaşmalar yapmıştık. Kulüp olarak zaten dengeli bir bütçemiz var. Reel bir bütçe ile yolumuza devam ediyoruz" şeklinde konuştu.


"Maçların bir şehirde oynanması zor"


Özgür Ekmekçioğlu, kalan maçların tek şehirde oynatılması olasılığını da değerlendirerek, "Maçlar başlarsa nerede oynanacağı çok konuşulan konulardan bir tanesi. Antalya'da oynanabileceği konuşuluyor ama 129 tane takım var. Bunların hepsini nasıl Antalya'da oynatacağız? Antalya sadece bir ligi kaldırabilir. Yine mevsim gereği Antalya'da o mevsimde maçların nasıl oynanacağını tartışmamız gerekiyor. Birkaç şehirde oynanma planlaması yapılabilir. Maçların oynanması kararı verilirse TFF gerekli organizasyonları yapabilir" diye konuştu.


"Futbolcularımız maçların bir an önce oynanmasını istiyor"


Korana virüs süreci başladığı andan itibaren tesislere daha fazla gittiğini ve oyuncularla daha sık görüştüğünü belirten Ekmekçioğlu, "Tüm oyuncularla görüşmeler yapıyoruz. Özellikle yabancı oyuncularla görüşüp onlara durumu aktarıyoruz. Yine yabancı oyuncularımızın kendi ülkelerine verdikleri röportajlarda Türkiye'nin çok güvenli olduğu yönünde açıklamaları oluyor. Bu onların burada güvende olduğunu gösteriyor. Korona virüs başladığı günlerde birçok yabancı oyuncumuz ülkesine gitmek yerine burada kalmak istediğini söyledi. Gitmek isteyenler de ailesini getirmek için izin istemişti. Oyuncularla yaptığımız görüşmede 'Keşke biz orada değil ailemiz burada olsaydı' diyorlar. Oyuncularla çok iyi bir iş birliği yaptık. Oyuncularımızın motivasyonları hiç düşmedi. Bir an önce maçların oynanmasını istediklerini dile getiriyorlar. Kulüpte de onlar adına çok güvenli bir ortam oluşturduk" ifadelerini kullandı. - İZMİR

Türkiye, Antalya, Avrupa, Altay, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.05.2020 10:37 Kaynak: İHA

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