Özgür Özel: Bakanlık yargılanmama imkanı veriyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in Adalet Bakanı olarak atanmasına ilişkin, "Bakanlık koltuğu ona yargılanmama, ona dokunulmazlık imkanı veriyor. Ne zamana kadar? Milletimiz yetkiyi bize verip, biz onu yüce divanda çatır çatır yargılatana kadar" dedi.

Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, vefatının 3'üncü yılında Devlet Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı. Törene, ailesi ve yakınlarının yanı sıra CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP milletvekilleri ve çok sayıda partili katıldı. Baykal'ın kabrine karanfil bırakılmasının ardından dua edildi. CHP Genel Başkanı Özel, törenin ardından yaptığı açıklamada, Baykal'ı andı. Partisinin, tarihinin en büyük saldırısı ile karşı karşıya olduğunu söyleyen Özel, "Gün odur ki geçmişte siyasi bir görevde olan, sonra partiye operasyon yapmak için İstanbul'a Cumhuriyet Başsavcısı olarak görevlendirilen birisi, bugünün ilk saatlerinde Adalet Bakanlığı'na atanabilmiştir. İki siyasi görev arasında Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğine de saldıracak, İstanbul İl Kongresi'ni, iki seçim önceki il kongresini iptal edip oraya kayyım atayacak, o kayyımı halen daha bir taraftan görevde tutacak, bir yandan partinin tüm seçilmişlerine her fırsatta iftira kampanyaları üzerinden siyasi bir operasyon olduğu bilinen adli süreçleri yürütecek, sonra da dönüp gelip tekrar siyasi bir pozisyona oturacak ve bütün dünyanın gözünün içine bakıp da 'Türkiye hukuk devletidir' diyecekler. Bu büyük saldırının herhangi bir sabahındayız" ifadelerini kullandı.

'KENDİSİ HAKKINDA 4 AYRI BAŞVURU VAR'

Akın Gürlek'in, yemin edip görevine başladıktan sonra HSK Başkanı olacağını söyleyen Özel, "HSK'nın önünde kendisi hakkında sunduğumuz 4 ayrı başvuru var. Şimdi yaptığımız son 2 başvuruyla, mesela şu anda Akın Gürlek'in üzerinde ömrü boyunca ki hakimler ve savcılar başka gelir elde edemezler. Bu kanunla yasaklanmış. Ömrü boyunca aldığı bütün maaşları biriktirse ve en iyi şekilde değerlendirse alamayacağı, 16 görünen ama 4'ünü hızla üzerinden başkalarına devretmiş 12 tane taşınmaz var. İçinde 100 milyon liranın üzerinde olan tek bir parça taşınmaz var. Akın Gürlek, bunları yapan kişi, İstanbul'da İBB borsası kuran kişi, yapılan bütün operasyonlarda özel avukatlar görevlendirilerek, o avukatlar elinden, 'Şu iftirayı atarsan ya da şu parayı verirsen çıkarsın' işinin en tepesindeki kişi. Kendisi hakkındaki bütün somut delillerle yaptığımız suç duyurularına, itirazlara rağmen şimdi Adalet Bakanı oldu. HSK'nın başına geldi. Şimdi hakimler ve savcılar atayacak. Zulmünüz artsın ki sonunuz gelsin. Sizden korkan sizden beter olsun. Ben dün akşam vurdum başımı yattım ve uyudum. Dün akşam uyuyamayanlara, dün akşam uykusu kaçanlara bu da dert olsun. Biz durduğumuz yerdeyiz. Cumhuriyet Halk Partisi'ni hiçbir sıra dışı müdahale, hiçbir saldırı yıldıramaz. İçeride yatanlar var. Aslanlar gibi bedel ödüyorlar. Dışarıda tehdit altında olanlar var. Her türlü tehdidin karşısında olanlar var. Ama şunu bilin. Bir Cumhuriyet Halk Partilinin huzurundan geliyoruz. Nasıl teslim olmadıysa, o gün 1 Mart tezkeresine 'evet' demediyse, biz de onun gibi teslim olmamaya, onun gibi mücadele etmeye devam edeceğiz. Bu ülke öyle kolay kurulmuş bir ülke değildir. O yüzden ne yaparlarsa yapsınlar, karşılarında son bir Cumhuriyet Halk Partili kalana kadar bu kaleyi teslim alamazlar. İktidar yürüyüşümüzü durduramazlar" diye konuştu.

'AKIN GÜRLEK CUMHURYİYET BAŞSAVCISI OLMADI'

Özel, Gürlek'in Adalet Bakanı olarak atanmasının mart ayında başlayacak olan İBB davası duruşmalarını etkileyip etkilemeyeceği sorusuna, "Arkadaşlar Akın Gürlek hiçbir zaman Cumhuriyet başsavcısı olmadı zaten. O yüzden İstanbul'da Cumhuriyet başsavcısının değişmesi hiçbir şeyi değiştirmez. Akın Gürlek her zaman Erdoğan'ın maşasıydı, emir eriydi. Onun adına suç işleyendi, hak yiyendi, kul hakkı yiyendi. Ailelerle uğraşandı, mala çökendi. Bundan sonra da Akın Gürlek'in Erdoğan'dan aldığı talimatları uygularken hangi koltukta oturduğunun bir anlamı yok. Bakanlık koltuğu ona yargılanmama, ona dokunulmazlık imkanı veriyor. Ne zamana kadar? Milletimiz yetkiyi bize verip, biz onu yüce divanda çatır çatır yargılatana kadar. O yüzden marttaki yargılamaların sonucunu merak etmeyin. O bir zaten kurgu ve biz o kurguya karşı mücadelemizi veririz. Akın Gürlek'in yüce divanda yargılanacağı gün ne olacak? Akın Gürlek onu düşünsün" yanıtını verdi.

Atamanın bir seçim hamlesi olup olmadığı yönündeki soruyu yanıtlayan Özel, "Ne hamlesi olarak yapıyor olurlarsa olsunlar, başarıya ulaşamayacaklar. Eğer Erdoğan bir seçime niyetlendiyse, gelsin hemen bugün seçim kararını alalım. Cesareti varsa milletimizin önüne çıkalım" dedi.