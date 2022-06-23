Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: "Suudi Ajansı'nın Paylaştığı Bu Fotoğrafları Sen Niye Paylaşmadın" - Son Dakika
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Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: "Suudi Ajansı'nın Paylaştığı Bu Fotoğrafları Sen Niye Paylaşmadın"

23.06.2022 19:11
Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: "Suudi Ajansı'nın Paylaştığı Bu Fotoğrafları Sen Niye Paylaşmadın"

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman’ı Ankara Esenboğa Havalimanı’nda uçağına kadar uğurladığını gösteren fotoğrafları paylaştı. Özel, “Tayyip Erdoğan, evladına sarılmadığı gibi sarıldığı Veliaht Prens Selman'ı Esenboğa Havalimanı'na kadar uğurlamış. Soru şu; Suudi Ajansı'nın paylaştığı bu fotoğrafları sen niye paylaşmadın Erdoğan” dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'ı Ankara Esenboğa Havalimanı'nda uçağına kadar uğurladığını gösteren fotoğrafları paylaştı. Özel, "Tayyip Erdoğan, evladına sarılmadığı gibi sarıldığı Veliaht Prens Selman'ı Esenboğa Havalimanı'na kadar uğurlamış. Soru şu; Suudi Ajansı'nın paylaştığı bu fotoğrafları sen niye paylaşmadın Erdoğan" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman Bin Abdülaziz El Suud'u dün Beştepe'de ağırladı.

Özgür Özel, Erdoğan'ın Prens Selman'ı Esenboğa Havalimanı'nda uçağına kadar uğurladığını gösteren ve Suudi Ajansı tarafından servis edilen fotoğrafları bugün sosyal medya hesabında paylaştı.

Özel, paylaşımında, "Tayyip Erdoğan, evladına sarılmadığı gibi sarıldığı Veliaht Prens Selman'ı Esenboğa Havalimanı'na kadar uğurlamış. Soru şu; Suudi Ajansı'nın paylaştığı bu fotoğrafları sen niye paylaşmadın Erdoğan? İzahı güç, tepki çekecek mahsurlu bir işin içinde olduğunu gizleyemezsin" dedi.

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Ali Mahir Başarır: 'Suudi Prens İçin Sarayda Kurulan Mükellef Sofraların Eşliğinde Müzikli Özel Eğlence Düzenlenmiş. Ali Mahir Başarır: 'Suudi Prens İçin Sarayda Kurulan Mükellef Sofraların Eşliğinde Müzikli Özel Eğlence Düzenlenmiş. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman Ankara'da: Ziyaretten beklentiler neler? Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman Ankara'da: Ziyaretten beklentiler neler?
Kaynak: ANKA

Recep Tayyip Erdoğan, Esenboğa Havalimanı, Suudi Arabistan, Özgür Özel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: 'Suudi Ajansı'nın Paylaştığı Bu Fotoğrafları Sen Niye Paylaşmadın' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: "Suudi Ajansı'nın Paylaştığı Bu Fotoğrafları Sen Niye Paylaşmadın" - Son Dakika
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