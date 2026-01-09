Özgür Özel, Doğu ve Güneydoğu İl Başkanları ile Görüştü

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Doğu ve Güneydoğu İl Başkanları ve kanaat önderleri ile bir araya geldi.
Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediyesi Mogan Tesisi'nde partisinin Doğu ve Güneydoğu İl Başkanları ve kanaat önderleri ile bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen görüşmeye ilişkin açıklama yapılmadı.
