Özgür Özel Kağıthane\'de Miting Düzenledi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarının ardından partisince başlatılan mitingler kapsamında Kağıthane'de katılımcılara hitap etti.

Özel, Merkez Meydanı'nda "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" sloganıyla gerçekleştirilen mitingdeki konuşmasında, bugün Silivri'ye gittiğini ve tutuklu olan belediye başkanları ile Ekrem İmamoğlu'nun selamını getirdiğini söyledi.

İmamoğlu'nun gözaltına alındığı 19 Mart'tan sonra bir mücadeleye başladıklarını ve o günden bugüne sokakta, meydanda olduklarını belirten Özel, "Bu akşam Kağıthane'de 77. kez sokaktayız, meydandayız. 'Miting olmaz' diyenler haklı, miting yapmıyoruz, eylemdeyiz." dedi.

Şile Belediyesine yönelik operasyona da değinen Özel, belediye meclis üyelerinin gözaltına alındığını, artık bu operasyonların bitmesini ve bir an önce duruşma gününün gelmesini istediklerini aktardı.

Özel, Kağıthane'de her gün, 8 bin 222 çocuğun sütünü İBB'nin dağıttığını, her ay 1 milyon litreden fazla sütün çocukların sağlığı için evlere dağıtıldığını, ilçede 8 bin 117 annenin cebinde Anne Kart olduğunu ve kreşlerin her sabah kapılarını yoksul çocuklara açtığını anlattı.

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonunun (TÜRK-İŞ) açlık ve yoksulluk sınırını ilan ettiğini anımsatan Özel, "Türkiye'de açlık sınırı 30 bin lira, yoksulluk sınırı 98 bin lira. Biz CHP olarak birincisi, en düşük emekli maaşının asgari ücrete eşit olmasını savunduk. İkincisi, asgari ücretin açlık sınırından uzaklaşıp, hiç değilse iki asgari ücretin yoksulluk sınırına biraz yaklaşmasını savunduğumuzdan en az 39 bin lira olmasını savunduk." diye konuştu.

Cumhuriyet tarihi boyunca bu sene ilk kez asgari ücretin işçi olmadan belirlendiğini kaydeden Özel, "Tarihimizde ilk kez asgari ücret açlık sınırının altında ilan edilmiştir. Bu yüzden artık oturmak, susmak ve bir şeylerin düzelmesini beklemek mümkün değildir. Bu yüzden 2026 yılının bir geçim yılı olmayacağı bellidir. Geçimin olmadığı yerde demokrasilerde seçim olur. Bundan sonra geçim yoksa seçim vardır." ifadelerini kullandı.

"2026 seçim yılıdır"

Ülkede enflasyonla mücadele eden bir hükümet bulunmadığını, enflasyonla mücadele edenin millet olduğunu öne süren Özel, "2024 emekli yılı, emekli perişan. 2025 aile yılı, aile perişan. Allah muhafaza, 2026 yılı AK Parti'nin belirleyeceği bir yıl değildir, 2026 seçim yılıdır." dedi.

Özel, 2025'in berbat bir sene olduğunu ve kimseyi memnun etmediğini dile getirerek, şu şekilde konuştu:

"Altan Öymen Genel Başkanımızı aldı bizden, Ferdi'mizi aldı, Gülşah'ımızı aldı. Seçtiklerimizi aldılar, cezaevine koydular. Çok zulmettiler ve şimdi sonuna geliyoruz. 2026'ya umutla büyük bir mücadele azmiyle girmeye hazırlanıyoruz. Yılın son anketleri yayınlandı. Bir yıllık ortalamaları aldık. Kararsızlar dağıtılmadan Erdoğan'ın notu aynı yere dönmüş dolaşmış, 28,5'tan 29. CHP'nin bütün anketlerde kararsızlar dağıtılmadan oyu yüzde 33,5. Kararsızlar dağıtılınca CHP yüzde 38'de, AKP yüzde 33'te. Buradan Erdoğan'a bir yeni yıl mesajım, hediyem var. Ey Erdoğan, yüzde 29'la 2026'da seni orada oturtmam. Ben 2026'ya büyük bir umut, kararlılık ve cesaretle giriyorum. Gücümü, cesaretimi sadece ve sadece sizlerden alıyorum. Ben size güveniyorum, size inanıyorum."

Mitinge, CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Genel Başkan yardımcıları, Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri ile İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, partililer ve vatandaşlar katıldı.