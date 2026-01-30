Özgür Özel: Millet için iktidar olmaya kararlıyız - Son Dakika
Özgür Özel: Millet için iktidar olmaya kararlıyız

Özgür Özel: Millet için iktidar olmaya kararlıyız
30.01.2026 15:50
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yoksulluk sorununa dikkat çekerek iktidar hedeflerini vurguladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Millet için siyaset yapmaya, tüm sorunları çözmek için de iktidar olmaya kararlıyız." ifadesini kullandı.

Özel, beraberindeki heyetle Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı ziyaret etti.

Yeniden Refah Partisi Genel Merkezi'nde yaklaşık 1 saat süren basına kapalı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Özel, Yeniden Refah Partisi'nin 3. Olağan Büyük Kongresi'nde tekrar genel başkan seçilen Erbakan'a "hayırlı olsun" ziyaretinde bulunduklarını söyledi.

Özel, görüşmenin en temel konusunun vatandaşın içinde bulunduğu geçim sıkıntısı ve yoksulluk olduğunu belirtti.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun kendisi hakkında suç duyurusunda bulunmasını değerlendiren Özel, şunları kaydetti:

"Biz çok sert tepki gösterdik Aydın'da. Bin pişman oldu. Geçen gün de kendisinin durumunu söylediğimde kurnaz ya hakkımda suç duyurusunda bulunmuş. Dokunulmazlık var, hakkımda suç duyurusunda bulunuyor. Neden dava açmıyorsun? Mesela bir tazminat davası açsaydın da görseydim. Mahkeme bana deseydi ki, 'Özlem Çerçioğlu, hangi faturasını Aziz İhsan Aktaş'a ödetmiş? Ben de 'İftira atmadım efendim, işte faturası burada.' deseydim.

Madem öyle bir şey yapacak Özlem Çerçioğlu, bunu ibretialem olsun diye söylüyorum. Kendisine güvenen, ahlakına güvenen, temiz belediyecilik yaptığına güvenen, iftiraya ve şantaja direnenler namusuyla Silivri'de yatıyorlar. AK Parti'ye teslim olanlara, Silivri'ye atılmak yerine AK Parti'ye katılmayı tercih edenlere ibretialem olsun. Bu iş bir seçimle de bitmez. Bu seçimden sonrası var. Ondan sonrasını göreceğim. AK Parti işi gücü bırakmış, 'Yeniden Refah'tan belediye başkanı devşireyim, CHP'den belediye başkanı devşireyim.' Biz onları neyin rahatsız ettiğinin farkındayız. Bizi izlemeye devam etsinler. Onları rahatsız etmeye, milleti memnun etmeye, millet için siyaset yapmaya, tüm sorunları çözmek için de iktidar olmaya kararlıyız. Yaptıkları zulüm, milletin vicdanından dönmektedir."

Bir basın mensubunun tutuklu belediye başkanlarına yönelik sorusuna Özel, "Bütün belediye başkanlarımız suçlanamadıkları için ve çıkarlarsa suçsuzlukları anlaşılacak ya da belediyeye görevlerinin başına dönecekler diye orada tutulan arkadaşlarımızdır. Bir an önce iddianamelerini bekliyoruz, aileleri de bekliyor. Büyük bir haksızlıkla karşı karşıyayız." dedi.

Olası erken seçime yönelik görüş alışverişi yapıldı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ise Özel'e ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

Görüşmede, olası bir erken seçimin tarihiyle ilgili de görüş alışverişlerinde bulunduklarını dile getiren Erbakan, şunları paylaştı:

"Bu seçimin bize göre, muhalefet partilerine göre bir an evvel yapılması gerektiğini ve milletin de böyle bir istek içerisinde olduğunu burada karşılıklı olarak müzakere ettik. Yapılan araştırmalarda parti başkanları olarak, parti teşkilatları olarak sahada, Anadolu'da, Trakya'da gördüğümüz de milletin kahir ekseriyetinin bir an evvel bir erken seçim yapılması ve bu ekonomik sıkıntılardan, bu ekonomik krizden, bu adaletsizlikten kurtulmak olduğunu müşahede ettiğimizi ifade ettik."

Kaynak: AA

