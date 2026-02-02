Özgür Özel, Osmaniye'de.

Haber: Gülara SUBAŞI - Kamera: Ünal AYDIN

(OSMANİYE) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümü dolayısıyla geldiği Osmaniye'de konteyner kent ziyareti yaptı. Konteyner kentte yaşayan vatandaşlar elektrik ve suların kesildiğini belirtti. 3 çocuk annesi bir kadın, "Elektriğimizi kestiler ve ben çocuğuma buz gibi mama veriyorum" dedi. Başka bir anne de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye, "En kara günümüzde yanımızda olmayan insan, memleketi olsa ne yazar ki Başkanım. Beklerdik. Bırakın partiyi siyaseti de onun toprağında çocuklarımızı büyütüyoruz. En azından ziyaretini beklerdik" diye sitem etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 6 Şubat depremlerinin üçüncü yıl dönümü dolayısıyla Osmaniye'ye geldi.

Hafta boyunca depremden etkilenen beş ilde programları olan Özel, partisinin il başkanlığı ve deprem şehitliği ziyaretinin ardından Karaçay Geçici Konaklama Merkezi'ni ziyaret etti. Burada depremzede ailelerle bir araya gelen Özel, vatandaşlarla fotoğraf çekildi, çocuklara hediye dağıttı.

"Gelen, geldiği gün bitiyor"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ilk ziyaretini otizmli bir çocuk ile 7,5 aylık bebeği bulunan bir aileye yaptı. Özel'in babaya ne iş yaptığını sorması üzerine baba, "Ben şu an çalışıyorum; yani gündelik işte, lokantadayım. 12 saat çalışıyoruz. Hani Organize'ye girmek istiyordum; mesela bunun için sağlık raporu ücreti istediler. Onun için giremedik. Biz de dedik ki günübirlik çalışalım en azından. Şimdi gelen, geldiği gün bitiyor" dedi.

Baba, Özel'in "Ev çıktı mı" sorusuna, "Yok, ben kiracıyım. Kiracı olunca biraz karışık" yanıtını verdi. Özel, "Geçen Murat Kurum demiş ki: 'deprem bölgesinde 5 bin liraya kiralık ev bulunur' demiş, sen hiç aradın mı" dedi. Bunun üzerine baba, kiraların en az 12 bin lira olduğunu belirtti. Özel, "Milletvekilimize de sordum. 'En uzak, en köhne oturulmayacak yerde 15 bin lira' dedi. Osmaniye'de zaten ortalama 20 bin liraymış" ifadesini kullandı.

"Çocuğumuzu kurtarmak istiyoruz"

İki çocuğun annesi, "Bizim Asaf otizmli. 20 kişilik sınıfa veremiyoruz, geriliyor. İstiklal ve Mithat Paşa Okulu'nda alt sınıf var. Biz çocuğumuzu, şu an gördüğünüz gibi durumu öyle çok ağır olmadığı için kurtarmak istiyoruz. ve yakın çevrede olsun ki çocuğumuzu o okula verelim. İkametgah şartı koymuşlar bir de. Ben nerede oturursam o tarafa çıkıyormuş. O taraflarda da kiralar 20 bin lira" diye konuştu.

Özel, beraberindeki CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya'ya, "Bunu Milli Eğitim Müdürlüğüyle konuşursanız çözülür bu. E ne olacak? Şart aramayıversinler yani" dedi.

Baba, konteyner kentten çıkmak istedilerini ama durumlarının olmadığını belirtirken, anne ise "Geçinemiyoruz. Asgari ücret bile almıyor şu an. Gerçi asgari ücret alsa dahi yetmiyor. Alım gücü kalmadı artık" ifadesini kullandı. Anne ve baba, çocuklarının otizmli olması nedeniyle akranları tarafından zorbalandığını belirtti.

"Rezil halde yaşıyoruz"

Anne, yağmurun yağmasıyla konteynerin altından su geldiğini, yatak ve çarşafların küflendiğini, temizlemeye çalıştığını ancak "artık yaşanır hal" kalmadığını söyledi. Elektriklerin kesildiğini de belirten anne, "Rezil halde yaşıyoruz. 'Çıkın' dediler. 25 Kasım'da bana evrak geldi, dilekçe verdim. 'Ben şu an çıkamayacağım, bana biraz süre verin' dedim. Ondan sonra ses çıkmadı. Ama tekrar çıkarmaya başlayacaklar diyorlar. O zaman ne yaparım? Bilmiyorum. Maddiyata bakıyor şu an. Maddiyat olsa zaten Asaf için daha iyi şeyler olacağına eminim. Ama işte Asaf'ı da kurtarmam gerekiyor, onu da göz ardı edemiyorum" dedi.

"Elektriğimizi kestiler ve ben çocuğuma buz gibi mama veriyorum"

Konteyner kentte yaşayan başka bir vatandaş da kucağındaki çocuğun 6 aylık olduğunu belirterek, "6 aylık ama elektriğimizi kestiler ve ben çocuğuma buz gibi mama veriyorum" dedi.

Özel, 3 çocuk annesine, "Neden, konteynerden çıkın diye mi?" diye sordu. Anne ise, "Ben iki gün kaynanamın yanına, arka mahalleye gittim. Hiçbir şekilde mesaj atmadan, duyuru yapmadan, aramadan elektriğimi, suyumu kestiler; eşim içeride kaldığı halde. Gittim AFAD'a. 'Kestik' diyor, 'hepiniz çıkacaksınız buradan' diyor. 'Sosyale gidin' diyor, 'mesaj gönderin' diyor" ifadelerini kullandı.

Anne, depremden önce eşinin lastikçi dükkanı açtığını, şu an çalışamadığını belirtti. Özel'in, "Ev tutmaya kalktığında kaç para Osmaniye'de?" sorusuna anne, "15–16 bin lira" yanıtını verdi. Bunun üzerine Özel, "Bakan demiş ki deprem bölgesinde 5 bin liraya kiralık ev var. Ben de dedim ki 5 bine bul, ben tutacağım, depremzedelere vereceğim" dedi. Özel'in, "Osmaniye'de ortalama 20 binmiş, en kötüye 15 dedim. Doğru mu?" sorusuna anne, "Doğrudur" dedi. Anne, "Biz ev istiyoruz, ev sahibi etsinler bizi. Depremden önce ev sahibi değildik ama şu an ev istiyoruz. Kendi yağımızda kavrulan insanlardık, şu an her şey sıfırlandı. Üç çocuğum var benim" diye konuştu.

"Depremden sonra her şey alt üst oldu, gitti"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in gittiği bir diğer konteynerde de vatandaşlar, elektrik ve suların kesik olduğunu ifade etti. Özel, vatandaşa, "Şöyle bir katı bakış açısı var. Demin komşunuz da söyledi. Depremden önce ne yapıyorsan onu yap diyorlar ama depremden önce iş vardı, çalışıyordun, düzeniniz vardı. Şimdi eve çıkmak için eşya almak lazım. Nasıl çıkacaksın? Osmaniye'de ev kaç para?" diye sordu. Vatandaş, şöyle yanıtladı:

"15–20 binden başlıyor. Bir de evin içine girince adam bana, 'Garanti veremem' diyor. 'Çoluğun çocuğun vebalini alamam' diyor. 'Ben korkuyorum' diyor. Dört aylık depozito istiyor, dört aylık kira peşin. Taşıma var bir de zaten. Ev eşyası alacaksın, çocuk masrafı var tabii… Elektrik masrafı, su masrafı çok" diye yanıtladı.

Deprem öncesinde iyi kötü ailesini geçindirdiğini belirten vatandaş, "Depremden sonra her şey alt üst oldu, gitti. Düzenim kalmadı. Kaç para veriyorlar? 5 bin 400… Hani arttı ya, arttı da 5 bin 400 oldu. 5 bin 400'le ne yapılır? Benim oğluma iş bulsunlar, iş versinler; ben çıkarım, burada oturmam. Rezilliğine de meraklı değilim. Ama oğlumun da işi yok, üniversite mezunu. Ben size CV'sini getirdim" dedi.

Erkek vatandaş, bir beton ve kiremit parçasını Özel'e göstererek, "Bunun ne olduğunu anlarlar. Bizi bu duruma soktular. Biz ayrım istemiyoruz. Bizim aramızda ayrım yapmasınlar. Allah hepimize verdi. Allah'ın yapmadığını bunlar bize yapıyor. ya biz de insanız" diye konuştu. Konteynerde yaşayan anne, üç çocuğunun aynı dar alanda ders çalışamadığını, elektrik ve suyun sık sık kesilmesi nedeniyle yemek dahi yapamadıklarını belirterek, imkansızlıklar yüzünden bu şartlarda yaşamak zorunda kaldıklarını söyledi.

"Ben muhtaç değilsem burada niye oturuyorum ki?"

3 çocuk annesi, Özel'e, "Şimdi başkanım gerekçeleri şuymuş: 'Muhtaç listesinde değilsiniz. Gidin Sosyal'den muhtaç olduğunuza dair belgeyi getirin, geri takayım elektriği suyu.' Ben neye göre muhtaç değilim? Ben muhtaç değilsem burada niye oturuyorum ki? Çocuk okutuyoruz. Bu ekonomide öğrenci okutmak, öğrenciye sahip çıkmak çok zor" dedi.

Kimsenin konteynerlere gelmediğini, hallerini sormadığını belirten bir kadın, "Senin o güzel yüreğin, kalbin… Bak geldin, buraları tek tek geziyorsun. Buraya gelip de 'Halin nasıl, nasıl geçiniyorsun, ne yapıyorsun?' diye soran yok. Dertleri dinleyen yok. Üç yıl oldu. Elektriği, suyu kesiyorlar. Oradan tehdit edilir mi elektrikle, suyla? Hadi benim küçük çocuğum yok; küçük çocuğu olanlar ne yapsın?" diye sordu.

Anne, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye, "En kara günümüzde yanımızda olmayan insan, memleketi olsa ne yazar ki Başkanım. Biz beklerdik. Aynı memleketteniz. Bırakın partiyi siyaseti de onun toprağında çocuklarımızı büyütüyoruz. En azından bir ziyaretini beklerdik" dedi.