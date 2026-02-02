Özgür Özel Osmaniye\'de Deprem Yıl Dönümünü Anımsadı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümü öncesi Osmaniye'yi ziyaret etti.

6 Şubat depremlerinin yıl dönümü öncesinde Osmaniye'ye gelen Özel, CHP Osmaniye İl Başkanlığı binası önünde vatandaşlara hitap etti. Konuşmasında depremde hayatını kaybedenleri rahmetle anan Özel, afet sonrası süreçte dayanışmanın önemine vurgu yaptı. Mitingin ardından Osmaniye Deprem Şehitliği'ni ziyaret eden Özel, burada dua ederek mezarlara çiçek bıraktı. Daha sonra konteyner kentte yaşayan depremzedelerle bir araya gelen Özel, vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi. Ziyaretleri sırasında vatandaşlarla fotoğraf çektiren Özel, çocuklara oyuncak dağıtarak yakından ilgilendi.

"6 Şubat, Türkiye tarihinin en acılı günlerinden biridir"

6 Şubat'ın acısının ilk günkü gibi taze olduğunu söyleyen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, "Bugün Osmaniye ziyaretimiz, hafta boyunca yapacak olduğumuz ve 6 Şubat depreminin 3'üncü yıl dönümünde, depreme uğrayan, depremde yıkılan, kayıplar veren şehit şehirlerimize yapacağımız ziyaretlerden ilki.6 Şubat 2023 tarihi, Türkiye tarihinin en acılı günlerinden birine uyandığımız ve toplamda resmi rakamlara göre 53 bin 537 kayıp verdiğimiz, 107 bin üzerinde vatandaşımızın yaralandığı ve hepimizin yüreğine en büyük ateşin düştüğü gündür gün Osmaniye'de de resmi rakamlara göre 993 vatandaşımız hayatını kaybetti. 2 bin 606 vatandaşımız yaralandı. Ben, o gün hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, acılı ailelerine ve tüm Osmaniyeli hemşehrilerime bir kez daha başsağlığı diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun" diye konuştu.

"TOKİ ve rezerv konutlarda fiyat farkı alınmasın"

"Hükümet deprem bölgesine müjde versin" diyen Özel, "TOKİ konutları, rezerv alanlara yapılan konutlar ve esnafın iş yerlerinden faiz alınmayacak, TÜFE alınmayacak, memur maaş artışı dahil hiçbir fiyat farkı alınmayacak. Bunu söylersen, bu hafta deprem bölgesine müjde olur. Dükkandan faiz alırım, kanun açık yazmamış. Getir çıkartalım, rezerv alana yapılandan alırım, kanun açık yazmamış, yerinde dönüşümden alırım, kanun açık yazmamış. Açık açık söylüyorum Osmaniye'den, bu hafta Meclis de açık, getirin kanunu açık açık yazalım. Bu milletten faiz alınmasın. Maliyet ne kadarsa, o maliyet üzerinden hesap görülsün, millet rahat etsin" ifadelerini kullandı. - OSMANİYE