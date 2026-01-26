Özgür Özel, Parti Liderleriyle Görüşmelere Devam Ediyor

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ile görüştükten sonra, siyasi parti liderleri ile görüşmelerine, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile devam edecek.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün CHP Genel Merkezi'nde Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ile bir araya geldi. Özel, bu hafta boyunca siyasi parti liderleriyle bir araya gelecek.

Özel, yarın CHP Genel Merkezi'nde DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ile Tuncer Bakırhan ile saat 10.30'da görüşecek. Ziyarette Suriye'de yaşananlar ve Kürt sorununun çözümü sürecinde gelinen aşamanın ele alınması bekleniyor.

Özel, 29 Ocak Perşembe günü İYİ Parti Genel Merkezi'nde Müsavat Dervişoğlu'nu, 30 Ocak Cuma günü ise Yeniden Refah Partisi Genel Merkezi'nde Fatih Erbakan'ı ziyaret edecek. Ziyaretlerin partilerinin kongrelerinde yeniden genel başkan seçilen Derivşoğlu ve Erbakan'a hayırlı olsun ziyareti çerçevesinde gerçekleşeceği belirtildi.