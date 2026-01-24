Özgür Özel, Uğur Mumcu'yu Andı

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, katledilişinin 33'üncü yılında gazeteci Uğur Mumcu'yu anarak, "O tuğla çekilecek, o duvar yıkılacak; bu ülkeyi derin karanlıklardan arınmış aydınlık yarınlarına mutlaka kavuşturacağız" dedi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla katledilişinin 33. yılında gazeteci Uğur Mumcu'yu andı. Özel, şunları kaydetti:
"Kalemiyle karanlığın üzerine yürüyen, gazeteci ve yazar Uğur Mumcu'yu katledilişinin 33. yılında saygı ve özlemle anıyorum. O tuğla çekilecek, o duvar yıkılacak; bu ülkeyi derin karanlıklardan arınmış aydınlık yarınlarına mutlaka kavuşturacağız."
