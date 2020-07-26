Özhaseki, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin açılışını değerlendirdi - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin, 86 yıl sonra kılınan cuma namazıyla yeniden ibadete açılmasının sevincini yaşadıklarını bildirdi.

Özhaseki, yazılı açıklamasında, yıllardır Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde namaz kılmanın hayalini kurduğunu belirtti.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin büyük bir katılımla yeniden ibadete açıldığını hatırlatan Özhaseki, şunları kaydetti:

"Ayasofya Cami'nin ibadete açılış kararı, Türk milletinin iradesini ve Türk devletinin egemenliğini gösterir. Ezan burada okununca batıdan sesler gelmeye başladı. Ayasofya, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne aittir. Emperyalist ülkelerin, batılıların bu noktada uluslararası hukuka göre de söz söyleme hakları yoktur. Sayın Cumhurbaşkanımızın dik ve ilkeli duruşu sayesinde Ayasofya'nın zincirleri kırıldı, onların dedikleri değil Türk milletinin yıllardır beklediği olmuştur."