Özhaseki'den Kayseri projeleriyle ilgili değerlendirme - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Kayseri'de yapılması planlanan projelerle ilgili açıklamada bulundu.

Özhaseki, yaptığı yazılı açıklamada, kente yapılması planlanan bütün projeleri birebir takip ettiğini belirtti.

Doğup büyüdüğü şehre katkı sunmak için her fırsatı değerlendirdiğini aktaran Özhaseki, "Hava İkmal Millet Bahçesi'nin ihalesi yapıldı. Yakın zamanda temel atma töreni yaparız. Cumhurbaşkanımızın projeleri olan millet bahçeleri şehirlerimizin olmazsa olmazları arasına şimdiden girdi. Ben de benzer bir proje için 20 yıl önce girişimde bulunmuştum." ifadelerini kullandı.

Kayseri Havalimanı ihalesinin bir ay içerisinde yapılacağını anlatan Özhaseki, şunları kaydetti:

"Havalimanı genişletilecek. Raylı Sistem Hattı için yakın zamanda işe başlanacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız, Belsin - Terminal - Şehir Hastanesi - Nuh Naci Yazgan Raylı Sistemi'nin ihalesini yaptı. Yakın bir zamanda işe başlayacaklar. Bunların hepsi kıymetli projeler. Kayseri Hızlı Tren meselesinde projeler bitti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız, dış kredi görüşmeleri yapıyor. Kredi görüşmeleri bitince ihaleye çıkacaklar. Bize de bu müjdeyi verecekler. Ankara-Kayseri arası üç yüz kilometre. Zaten yarısı yapıldı. Kalan diğer yarısı yapılacak. O da iki üç yıl içerisinde bitecek inşallah."