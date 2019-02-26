Özhaseki "Gönüllerde Olacağız" Programına Katıldı

AK Parti
Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki
, Hanımca Derneğince düzenlenen "Gönüllerde olacağız" programına katıldı.
Özhaseki, Ankara'daki seçim çalışmaları kapsamında esnaf ziyaretinin ardından Gençlik Parkı Necip Fazıl Kısakürek
Tiyatro Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte, sanatçılar Gülşen Kutlu
, Bahadır Özüşen ve Nurullah Akçayır
'ın seslendirdiği türküleri dinledi.
Özüşen'in seslendirdiği, "Benzemez kimse sana" isimli esere eşlik eden Mehmet Özhaseki, izleyicilerden alkış aldı.
Etkinlik sonunda Hanımca Derneği Başkanı Meyra
Arslan, Özhaseki'nin eşi Neşe Özhaseki'ye tablo hediye etti.