Son Dakika Haberleri: Özhaseki "Gönüllerde Olacağız" Programına Katıldı

Özhaseki "Gönüllerde Olacağız" Programına Katıldı

46 dakika önce

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, Hanımca Derneğince düzenlenen "Gönüllerde olacağız" programına katıldı.

Özhaseki
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, Hanımca Derneğince düzenlenen "Gönüllerde olacağız" programına katıldı.

Özhaseki, Ankara'daki seçim çalışmaları kapsamında esnaf ziyaretinin ardından Gençlik Parkı Necip Fazıl Kısakürek Tiyatro Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte, sanatçılar Gülşen Kutlu, Bahadır Özüşen ve Nurullah Akçayır'ın seslendirdiği türküleri dinledi.

Özüşen'in seslendirdiği, "Benzemez kimse sana" isimli esere eşlik eden Mehmet Özhaseki, izleyicilerden alkış aldı.

Etkinlik sonunda Hanımca Derneği Başkanı Meyra Arslan, Özhaseki'nin eşi Neşe Özhaseki'ye tablo hediye etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 10:07 Kaynak: AA

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