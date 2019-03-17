Özhaseki - Sürpriz Proje
1 saat önce
- AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki'nin açıklamaları ANKARA - AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, basın mensuplarının sorularını cevapladı.
- AK Parti Ankara
Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki
'nin açıklamaları ANKARA - AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, basın mensuplarının sorularını cevapladı.
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Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 02:07 Kaynak: AA
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