Özlem "Altın Şehir" ile son buluyor - Son Dakika

Cinderesi bölgesinde özlem bitiyor. Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, "Altın Şehir" projesinde hak sahipleriyle birlikte incelemelerde bulundu.



Uzun yıllardır çözüm bekleyen ve Başkan Balcı'nın göreve geldiği günden itibaren üzerinde yoğun mesai harcadığı Cinderesi Kentsel Dönüşüm Projesi'nde konutlar yükselmeye başladı. Başkan Balcı, yatay mimariye de uygun olarak hayata geçirilen örnek dönüşüm projesinin hızla devam ettiğini söyledi. Başkan Balcı, ayrıca bölgenin adının "Altın Şehir" olarak değiştiğini de hatırlattı. Bölgede yaptığı denetleme çalışmaları sırasında hak sahibi vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Balcı, "Vatandaşlarımızın yıllardır devam eden özlemi, modern konutlarına duydukları hasret sona ermiş, yerini heyecana bırakmış. Bölgede yaptığım incelemeler esnasında görüştüğüm hak sahibi vatandaşlarımız hem çok sevinçli, hem de çok heyecanlıydı. Bunu gördüğümüz için çok mutlu olduk. Ne yapıyorsak Altındağlı kardeşlerimizin yüzünü güldürmek için yapıyoruz" dedi.



"Kısa sürede kararlı adımlar attık"



Başkan Balcı, "Göreve gelmeden önce bu konuyu çözeceğimize, hak sahiplerini konutlarına kavuşturacağımıza söz vermiştik. 'Söz verdiğimiz gibi' parolasıyla çıktığımız bu yolda, neye söz verdiysek yerine getirdiğimiz gibi, bu sözümüzü de tutmuş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hak sahipleri mutlu, biz de mutluyuz" ifadelerini kullandı.



Başkan Balcı bölgede yapılan çalışmalar hakkında şunları kaydetti:



"Göreve gelir gelmez ilk olarak, hem evleri yıkılan hem de başka yerlerde kira ödemek zorunda kalan ve dolayısıyla çok zor şartlarda yaşayan hak sahipleri için kira yardımı başlattık. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ve Sayın Bakanımız Murat Kurum ile yaptığımız görüşmeler neticesinde, hak sahipleri kira yardımlarına kavuştu. Biz de bir yandan proje ve ihale çalışmalarına başladık. Yatay mimariye uygun proje çalışmamızı bitirdik, ihale süreci de kısa sürede tamamlandı. İlk kazmanın vurulabilmesi için ekiplerimiz aylarca, sabır ve emekle imar yollarını açtılar. İlk olarak 1829, 1812 ile 1807'nci cadde ve sokakların yol açım çalışmalarını gerçekleştirdik. Çok kısa sürede kazmayı vuracak, temelleri atacağız demiştik. Şükürler olsun mahcup olmadık. Çok önemli adımları çok kısa sürede attık. İnşallah yine söz verdiğimiz gibi kısa sürede inşaatı tamamlayacak ve yıllarca ev özlemi çeken hak sahiplerini evlerine kavuşturacağız." - ANKARA