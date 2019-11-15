Son Dakika Haberleri: Öztrak: "Şehir hastanelerinin maliyeti nedir? çıksınlar bunu açıklasınlar"
Son Dakika Güncel Öztrak: 'Şehir hastanelerinin maliyeti nedir? çıksınlar bunu açıklasınlar' - Son Dakika

Öztrak: "Şehir hastanelerinin maliyeti nedir? çıksınlar bunu açıklasınlar"

7 saat önce

Soru soran basın mensubu Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşması Toplantının sona ermesi ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

Soru soran basın mensubu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşması

Toplantının sona ermesi ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Toplantının ardından Öztrak, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. (4)

Öztrak: Şehir hastanelerinin maliyeti nedir? çıksınlar bunu açıklasınlar

Cumhuriyet Halk Partisi, Faik Öztrak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 04:39 Kaynak: AA
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