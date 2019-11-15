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Öztrak: "Şehir hastanelerinin maliyeti nedir? çıksınlar bunu açıklasınlar"
7 saat önce
Soru soran basın mensubu Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşması Toplantının sona ermesi ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.
Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 04:39 Kaynak: AA
Soru soran basın mensubu
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşması
Toplantının sona ermesi ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Toplantının ardından Öztrak, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. (4)
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